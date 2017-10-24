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12:59 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Владимир Путин назначил судей в Башкирии

Президент России Владимир Путин назначил ряд новых судей в Башкирии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Согласно Указу, Судьями Верховного Суда РБ назначены Наталья Коргун и Вероника Минеева, заместителем председателя Октябрьского районного суда Уфы стала Ирина Александрина.

Также данным указом назначены судьи межрайонных, районных и городских судов республики.

Судьей Балтачевского межрайонного суда назначена Ирина Маркелова, судьей Благовещенского районного суда — Ксения Вакилова, судьей Ленинского районного суда г. Уфы — Ирина Ситник, судьей Нефтекамского городского суда Уфы — Светлана Рахимова, судьями Орджоникидзевского районного суда г. Уфы стали Шамиля Алиева и Елена Чирухина, судьями Стерлитамакского городского суда — Алия Залимова и Руслан Максютов, судьей Салаватского городского суда — Ирина Пономарева, судьей Янаульского районного суда — Юлия Даутова.

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