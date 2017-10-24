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12:35 (мск), источник: Actualitati.md

Чебан: Работники детсадов до сих пор не получили надбавку к зарплате

На сегодняшнем заседании Мунсовета представители фракции ПСРМ подняли важную тему надбавки к зарплатам для работников столичных детсадов. К своему сожалению они констатировали, что до сих пор не были сделаны необходимые действия для улучшения финансового положения поваров и нянек.

Источник: Actualitati.md

По этому поводу высказался председатель фракции ПСРМ в Мунсовете Ион Чебан.

— Мы до сих пор не получили ответа почему люди не получили надбавку 50%. Это глубокое упущение. Не понимаю, как Вы, господин примарь, подписали документ о командировке Фляша в Сочи, после чего этот персонаж уехал Великобританию, и оставил людей без средств. Нужно аннулировать поездку в Великобританию и вернуть Фляша домой. Мы имеем ряд проблем, из-за которых ситуация я в детсадах не разрешена. Продолжаются отравления, например, в 34 детсаду пострадали 4 ребенка, — отметил социалист.

Кроме того, была поднята другая, не менее волнующая население тема компенсация за отопление. По словам мунсоветника Никиты Цуркана, пожилые люди вынуждены отбивать пороги множества инстанций, чтобы собрать все необходимые документы.

— Для того, чтобы получит компенсацию нужно собрать 11 документов. Давайте выйдем с утра и попробуем все это собрать. Более того, жители продолжают сталкиваться и с другой проблемой, касающейся размножения блох и крыс в подвалах домов, — отметил Цуркан.

На эти вопросы директор главного управления ЖКХ Петр Гонтя не смог дать вразумительный ответ.

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