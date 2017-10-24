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13:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Холманских обсудил с силовиками «овнов и козлищ» из НКО

Занимающихся реабилитацией наркоманов.

Общественные организации, занимающиеся реабилитацией наркозависимых, должны теснее сотрудничать с региональной властью. Об этом полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских заявил 24 октября на тематическом окружном совещании, передает корреспондент «Уралинформбюро».

Взаимодействие подразумевает включение подобных НКО в специальные реестры, что позволяло бы контролировать их работу. А общественные организации получали бы материальную поддержку из регионального бюджета.

По словам Холманских, нужно тщательнее проверять НКО, подавшие заявки на вступление в реестр, и не ослабевать контроль над уже стоящими в списке за субсидиями.

«На теме борьбы с наркоманией кое-кто пытается нажить политический капитал, а иногда даже легализовать криминальные практики. Не редко под видом реабилитации наркозависимых проводится вербовка адептов деструктивных организаций — в данном случае форму одной психический зависимости пытаются заменить другой, не менее разрушительной для личности. Поэтому сотрудничество с общественными организациями в столь специфической сфере требует внимательного и тщательного подхода. Здесь, как говориться, нужно уметь отличать овнов от козлищ», — пояснил полпред.

Тему окружного совещания, в котором приняли участие представители Генпрокуратуры в УрФО, ГУ МВД по региону и заместители губернаторов уральских субъектов, Игорь Холманских назвал «социально важной». Он подчеркнул, что создание реестров НКО, которые занимаются профилактикой и лечением наркомании — это одно из поручений президента Владимира Путина, данное им в 2015 году.

На территории Уральского федерального округа в реестре числится 19 общественных организаций. 7 из них находятся в Свердловской области, 5 — в Челябинской, 4 — в Югре, 2 — в Тюменской области и 1 — на Ямале. В числе отстающих оказалось Зауралье: документы, необходимые для создания реестра, в Курганской области закончили оформлять только в августе 2017 года.

По данным начальника управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Юрия Турыгина, в округе отмечается рост преступлений, связанных с распространением и употреблением запрещенных веществ. Кроме того, число вставших на учет в наркодиспансеры за год выросло на 5000 человек — до 28 000 пациентов, а смертность от наркотиков в среднем увеличилась в 1,5 раза.

По словам экспертов, с каждым городом наркомания на Урале молодеет, потому НКО следует ориентироваться не только на ее лечение, но и профилактику.

Полномочный представитель президента на Урале подчеркнул, что реестры некоммерческих организаций — борцов со смертельно опасными привычками населения региональным властям в 2018 году надо пополнять активнее.

Стоит отметить, что ранее на Среднем Урале войну наркомании и пьянству на селе объявило НКО, принадлежащее фермеру Василию Мельниченко, который любит задавать вопросы Владимиру Путину. Весной текущего года на его проект «От трезвой деревни — к непьющей стране» из фонда президентских грантов было выделено 1,7 миллиона рублей.

Впрочем, при всех доводах о «молодеющей» наркомании тема ее профилактики была не так уж и широко представлена на завершившемся в октябре 2017 года конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям для реализации проектов по работе с молодежью в Свердловской области. Подробнее об итогах конкурса можно прочитать в материале «Шипулина и “Ночь музыки” оценили рублем».

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