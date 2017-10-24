Уральские депутаты вернут штрафы за парковку на газонах

Депутаты Свердловского Заксобрания предложили увеличить штрафы за парковку на газонах, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе областного парламента.

С предложением внести изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» выступили девять народных избранников. В частности, за парковку машин на газонах и детских площадках автовладельцев собираются штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Ранее за данное правонарушение в действующем законе фигурировал штраф в 1 тысячу рублей.

Кроме того, парламентарии предложили установить ответственность за самовольное переоборудование фасадов зданий (кроме жилых домов), а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию фасадов, за нарушение порядка проведения земляных или ремонтных работ, связанных с благоустройством.

Например, вводится административная ответственность:

*за нарушение сроков проведения уборки территорий муниципалитетов;.

*за нарушение сроков проведения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий;.

*за самовольную установку или использование самовольно установленных ограждений на дворовых и общественных территориях — целях размещения авто;.

*за загрязнение территории экскрементами животного (в первую очередь имеются в виду владельцы собак).

Первый заме председателя Заксобрания Виктор Шептий считает, что если не предусмотреть наказание за стоянку на газонах, то деньги, выделенные Среднему Уралу по федеральной программе благоустройства дворовых территорий, будут потрачены впустую. На очередном заседании регионального парламента законопроект может быть принят сразу в трёх чтениях.

К чему приведёт инициатива депутатов — пока не ясно. Напомним, что в начале 2017 года Свердловский областной суд запретил привлекать к ответственности автолюбителей, которые оставляют свои машины на газонах, признав не действующими правила благоустройства Екатеринбург и закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». В феврале 2016 года житель Среднего Урала оспорил штраф, который был выписан ему за парковку на газоне, и суд принял сторону автолюбителя.