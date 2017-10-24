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12:56 (мск), источник: Informburo.kz

МИД РК получил официальный отказ Кыргызстана от 100 млн долларов техпомощи

Процесс предоставления кыргызской стороной необходимых документов и соответствующих смет затянулся.

Источник: Informburo.kz

Министерство иностранных дел Кыргызстана официально уведомило казахстанскую сторону о начале внутригосударственных процедур по денонсации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях экономической интеграции от 26 декабря 2016 года и соответствующих протоколов к нему, сообщила пресс-служба МИД РК.

«Казахстанская сторона всегда была настроена на оперативное предоставление необходимого технического содействия кыргызскому правительству в выполнении им своих обязательств в рамках присоединения к ЕАЭС. Подписанные документы были вовремя ратифицированы, и первый транш казахстанской поддержки должен был поступить уже в ноябре текущего года», — говорится в распространённом сообщении МИД РК.

Эти средства могли быть выделены и раньше, однако процесс предоставления кыргызской стороной необходимых документов и соответствующих смет затянулся, отмечается в сообщении.

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