Собчак назвала руководителей своей предвыборной кампании

Источник: РИА "Новости"

Начальником штаба станет Игорь Малашенко — он был гендиректором РГТРК «Останкино», одним из основателей НТВ и одним из руководителей предвыборной кампании первого президента России Бориса Ельцина в 1996 году. СМИ называют его гражданским мужем известного блогера и журналистки Божены Рынской.

За кампанию в интернете будет отвечать Виталий Шкляров, работавший со штабами Ангелы Меркель, Барака Обамы, и Берни Сандерса. Офлайн-направлением — сбором подписей, работой с волонтерами — будет заниматься политтехнолог Алексей Ситников.

К нам присоединилась Марина Литвинович, она будет организовывать взаимодействие с активистами и общественными движениями. Пресс-секретарем кампании будет журналистка Ксения Чудинова. Ксения Собчак