Собчак назвала руководителей своей предвыборной кампании
Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, сегодня обнародовала имена руководителей своего предвыборного штаба.
Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, сегодня обнародовала имена руководителей своего предвыборного штаба.
Начальником штаба станет Игорь Малашенко — он был гендиректором РГТРК «Останкино», одним из основателей НТВ и одним из руководителей предвыборной кампании первого президента России Бориса Ельцина в 1996 году. СМИ называют его гражданским мужем известного блогера и журналистки Божены Рынской.
За кампанию в интернете будет отвечать Виталий Шкляров, работавший со штабами Ангелы Меркель, Барака Обамы, и Берни Сандерса.
К нам присоединилась Марина Литвинович, она будет организовывать взаимодействие с активистами и общественными движениями. Пресс-секретарем кампании будет журналистка Ксения Чудинова.
За видеоматериалы будет отвечать Игорь Кальварский. В начале 2000-х гг. он был главным режиссером телекомпании «ВИD», затем перешел на «Первый канал», где продюсировал шоу «Минута славы». Также он некоторое время возглавлял дирекцию развлекательных программ. В 2013 г. Кальварский выпустил фильм «Заложник» о фигурантах дела ЮКОСа.