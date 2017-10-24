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13:03 (мск), источник: ЕАН

От Якоба требуют отставок по итогам ремонта проспекта Ленина

Депутат екатеринбургской думы Константин Киселев намерен поднять вопрос о кадровой политике главы администрации Александра Якоба в отношении комитета по благоустройству.

Источник: РИА "Новости"

Причиной недовольства политика стали результаты ремонта проспекта Ленина и многочисленные жалобы горожан и бизнеса на работу структуры в целом.

«После ухода Евгения Липовича (экс-заместитель главы администрации по вопросам благоустройства, — прим. ЕАН) ситуация обострилась. Жалобы есть как минимум от пяти крупных застройщиков. Я буду ставить вопрос о кадровой политике главы администрации в отношении комитета по благоустройству в плане отставок», — заявил Киселев в ходе заседания гордумы.

Кроме того, депутат попытался внести в действующие правила благоустройства поправку, обязывающую мэрию согласовывать с думой и общественной палатой проекты стоимостью выше 10 млн. рублей.

Напомним, на прошлой неделе на площадке городской Общественной палаты обсуждение ремонта проспекта Ленина прошло на повышенных тонах. Члены палаты недовольны целым рядом моментов — узким велодорожками, невыделенными трамвайными путями и иными нюансами.

После этого общественники напомнили, что еще на старте реализации просили внести в проект корректировки, но этого сделано не было.

По мнению члена палаты, урбаниста и архитектора Владимира Злоказова, Евгений Липович был более внимателен к подобным просьбам. Интересно, что директор по развитию компании-подрядчика «Атомстройкомплекс», депутат Виктор Ананьев согласился с тем, что предложение Киселева разумно. Однако предложил выносить на суд депутатов не уже готовый проект, а техническое задание, которое легче поправить в случае необходимости.

«Все сделано по нормам экспертизы, а жителям не нравится, и часто не нравится справедливо. Вопрос в том, что когда экспертиза пройдена, менять проект дорого, сложно и обычно вообще нереально. Обсуждение должно проходить в несколько стадий. В первую очередь — смотреть техзадание, которое можно представлять на заседании комиссии», — пояснил он.

Рациональность инициативы Киселева отметил и Эдуард Мансуров, но предложил вернуться к нему после юридической проработки. Резко против обязательно согласования дорогостоящих проектов благоустройства выступил глава комиссии по городскому хозяйству Владимир Крицкий.

«Если есть непонимание, никто не мешает обратиться в контрольный орган — Счетную палату. Проект перед реализацией проходит госэкспертизу, она проверяет эффективность и целесообразность использования бюджетных средств. У нас нет аппарата сметчиков, и он нам не нужен — это не наши полномочия. Что мы увидим в проекте? Будем считать количество деревьев?», — заявил он. Крицкого поддержал Дмитрий Сергин. Чиновники горадминистраци также ожидаемо оппонировали Киселеву.

«Я думаю, сколько лет будем реализовывать те планы, которые есть у администрации (в случае введения процедуры дополнительного согласования, — прим. ЕАН)? И есть ли смысл подменять исполнительную власть?», — заявила глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. Ее поддержал вице-мэр по вопросам строительства Алексей Белышев.

«Во-первых, этому вопросу нужна правовая экспертиза и с голоса выносить его в депутатское поле некорректно. Если мы говорим о развитии общественных пространств, то на форуме 100+ мы проводили конкурс по благоустройству набережной ВИЗа. Я видел там лишь нескольких депутатов, этот вопрос вас даже не взволновал. Можно, конечно, сейчас тянуть одеяло на себя, показывать значимость и затягивать процессы, но зачем?», — резко высказался Белышев.

Он также заметил, что не знает, о какой возмущенной ремонтом проспекта Ленина общественности говорят депутаты. «Это общественность в лице Злоказова Володи и двух примкнувших к нему активистов. Это черный пиар по отношению ко всем нам», — сказал вице-мэр.

А заместитель главы администрации по вопросам благоустройства Евгений Архипов добавил, что в мэрию не поступило ни одного официального обращения с замечаниями по поводу ремонта главного городского проспекта. В итоге Константин Киселев решил отозвать свою поправку с тем, чтобы проработать ее и внести вновь.

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