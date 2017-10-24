Главой Анапы избран Юрий Поляков

Как сообщали Юга.ру, Поляков исполнял обязанности главы Анапы с августа, потому что мэр Сергей Сергеев баллотировался в Заксобрание Кубани. Сергеев принимал участие в выборах депутатов ЗСК по Южному избирательному округу № 27 в составе территориальной группы партии «Единая Россия». Эта территориальная группа не прошла в парламент.