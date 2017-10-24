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13:16 (мск), источник: ЮГА.ру

Главой Анапы избран Юрий Поляков

В Анапе 24 октября на сессии Совета муниципального образования состоялись выборы главы города.

На должность мэра претендовали два кандидата — исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков и предприниматель Олег Лемехов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, Поляков исполнял обязанности главы Анапы с августа, потому что мэр Сергей Сергеев баллотировался в Заксобрание Кубани. Сергеев принимал участие в выборах депутатов ЗСК по Южному избирательному округу № 27 в составе территориальной группы партии «Единая Россия». Эта территориальная группа не прошла в парламент.

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