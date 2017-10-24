Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция экс-главы МИДа РФ на слова Путина про “черепную коробку”
Секс сокращает жизнь
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Президент Украины выразил недовольство «зрадофилами»
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Поляка, нагрубившего украинке, выгнали из студии телеканала РФ
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
12Юбилей Эминема
13:16 (мск), источник: Sputnik.md

Песков: РФ не вмешивается в дела Молдовы

В Кремле следят за развитием ситуации в Молдове, где разгорелся очередной спор между президентом страны Додоном, правительством и парламентом на фоне назначения министра обороны, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Источник: Sputnik.md

КИШИЕНЕВ 24 окт — Sputnik. В Кремле считают происходящее сейчас в Кишиневе внутренним делом Молдовы, но хотели бы, чтобы все процессы соответствовали букве и духу закона; при этом Россия заинтересована в развитии двусторонних отношений и приветствует соответствующий настрой на это действующего президента Игоря Додона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Очередной спор между президентом Молдавии Игорем Додоном и правительством разгорелся на фоне назначения министра обороны. Додон дважды отклонил кандидатуру Евгения Стурзы, предложенную премьером Павлом Филипом. КС постановил, что «отказ президента… представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности» и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером. При этом в каждом случае процедура рассматривается отдельно. Позже правительство обратилось в КС с просьбой конкретизировать, кто именно — премьер или спикер парламента — смогут назначить министра обороны.

Читайте также
Додон: Стурза не будет включен в Высший совет безопасности и не будет признан мной в качестве министра

Во вторник, 24 октября, спикер парламента Андриан Канду в качестве и.о. президента страны подписал указ о назначении Стурзы министром обороны и принял его присягу.

«Мы считаем, что-то, что происходит сейчас в Кишиневе — это внутреннее дело Молдавии, но вместе с тем, конечно же, мы хотели бы видеть все процессы, происходящие в строгом соответствии с законодательством. Мы знаем, что президент Додон является убежденным сторонником двусторонних отношений, и поэтому, конечно, вот эта его убежденная точка зрения она поддерживается в Москве», — сказал Песков журналистам во вторник в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за развитием ситуации и как реагируют на подобную перестановку.

При этом Песков отметил, что в Кремле следят «самым внимательным образом» за тем, что происходит в Молдавии и заинтересованы в том, чтобы в этой стране «сохранялся ощутимый настрой на развитие двусторонних отношений» с Россией.

«Мы не можем вмешиваться во внутренние дела Молдавии и не хотим этого делать. Мы хотим, чтобы все, что там происходит, соответствовало молдавскому законодательству и чтобы все осуществлялось в действительном соответствии с духом и буквой закона», — добавил Песков.

Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента Додона с другой обостряется с каждым днем. Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Президент блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения лидера республики не находят поддержки среди депутатов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Откровения молдавской пенсионерки: не жизнь, а издевательство
Сегодня геомагнитная буря - сердечникам нужно принять меры
Собчак назвала руководителей своей предвыборной кампании
Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией
Олимпийский огонь зимних Игр-2018 зажжен в греческой Олимпии
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
После стрельбы у квартиры Рогозина возбудили уголовное дело
Арестован напавший на ведущую «Эха Москвы»
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ Презентацию посетили звезды отечественного кино и телевидения
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь