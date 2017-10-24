Песков: РФ не вмешивается в дела Молдовы

Источник: Sputnik.md

КИШИЕНЕВ 24 окт — Sputnik. В Кремле считают происходящее сейчас в Кишиневе внутренним делом Молдовы, но хотели бы, чтобы все процессы соответствовали букве и духу закона; при этом Россия заинтересована в развитии двусторонних отношений и приветствует соответствующий настрой на это действующего президента Игоря Додона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Очередной спор между президентом Молдавии Игорем Додоном и правительством разгорелся на фоне назначения министра обороны. Додон дважды отклонил кандидатуру Евгения Стурзы, предложенную премьером Павлом Филипом. КС постановил, что «отказ президента… представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности» и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером. При этом в каждом случае процедура рассматривается отдельно. Позже правительство обратилось в КС с просьбой конкретизировать, кто именно — премьер или спикер парламента — смогут назначить министра обороны.

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Во вторник, 24 октября, спикер парламента Андриан Канду в качестве и.о. президента страны подписал указ о назначении Стурзы министром обороны и принял его присягу.

«Мы считаем, что-то, что происходит сейчас в Кишиневе — это внутреннее дело Молдавии, но вместе с тем, конечно же, мы хотели бы видеть все процессы, происходящие в строгом соответствии с законодательством. Мы знаем, что президент Додон является убежденным сторонником двусторонних отношений, и поэтому, конечно, вот эта его убежденная точка зрения она поддерживается в Москве», — сказал Песков журналистам во вторник в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за развитием ситуации и как реагируют на подобную перестановку.

При этом Песков отметил, что в Кремле следят «самым внимательным образом» за тем, что происходит в Молдавии и заинтересованы в том, чтобы в этой стране «сохранялся ощутимый настрой на развитие двусторонних отношений» с Россией.

«Мы не можем вмешиваться во внутренние дела Молдавии и не хотим этого делать. Мы хотим, чтобы все, что там происходит, соответствовало молдавскому законодательству и чтобы все осуществлялось в действительном соответствии с духом и буквой закона», — добавил Песков.