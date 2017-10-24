Песков: РФ не вмешивается в дела Молдовы
В Кремле следят за развитием ситуации в Молдове, где разгорелся очередной спор между президентом страны Додоном, правительством и парламентом на фоне назначения министра обороны, заявил
В Кремле следят за развитием ситуации в Молдове, где разгорелся очередной спор между президентом страны Додоном, правительством и парламентом на фоне назначения министра обороны, заявил
КИШИЕНЕВ 24 окт — Sputnik. В Кремле считают происходящее сейчас в Кишиневе внутренним делом Молдовы, но хотели бы, чтобы все процессы соответствовали букве и духу закона; при этом Россия заинтересована в развитии двусторонних отношений и приветствует соответствующий настрой на это действующего президента Игоря Додона, заявил
Очередной спор между президентом Молдавии Игорем Додоном и правительством разгорелся на фоне назначения министра обороны. Додон дважды отклонил кандидатуру Евгения Стурзы, предложенную премьером Павлом Филипом. КС постановил, что «отказ президента… представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности» и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером. При этом в каждом случае процедура рассматривается отдельно. Позже правительство обратилось в КС с просьбой конкретизировать, кто именно — премьер или спикер парламента — смогут назначить министра обороны.
Во вторник, 24 октября, спикер парламента Андриан Канду в качестве и.о. президента страны подписал указ о назначении Стурзы министром обороны и принял его присягу.
«Мы считаем,
При этом Песков отметил, что в Кремле следят «самым внимательным образом» за тем, что происходит в Молдавии и заинтересованы в том, чтобы в этой стране «сохранялся ощутимый настрой на развитие двусторонних отношений» с Россией.
«Мы не можем вмешиваться во внутренние дела Молдавии и не хотим этого делать. Мы хотим, чтобы все, что там происходит, соответствовало молдавскому законодательству и чтобы все осуществлялось в действительном соответствии с духом и буквой закона», — добавил Песков.
Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента Додона с другой обостряется с каждым днем. Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Президент блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения лидера республики не находят поддержки среди депутатов.