Молдова преодолела институциональный кризис, Евгений Стурза — министр обороны

Источник: Publika.md

Евгению Стурзе 32 года, он зампредседателя Народно-европейской партии Молдовы с 2015 года. Политическую карьеру начал в 2009, когда стал советником бывшего премьер-министра Влада Филата. Занимает эту должность до 2013.

С назначением Юрия Лянкэ главой кабмина Евгений Стурза становится руководителем аппарата правительства. Занимает эту должность до 2015, когда становится модератором Реформы публичной администрации при Институте европейских политик и реформ.

Евгений Стурза — выпускник Академии экономических знаний Молдовы.



Пост министра обороны стал вакантным десять месяцев назад. В декабре 2016-го Либеральная партия лишила Анатола Шалару политической поддержки, и указ об его отставке подписал президент.