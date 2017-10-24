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13:10 (мск), источник: Publika.md

Молдова преодолела институциональный кризис, Евгений Стурза — министр обороны

Указ о назначении министра обороны подписал председатель парламента Андриан Канду. Новый глава ведомства Евгений Стурза уже принес присягу.

Источник: Publika.md

Евгению Стурзе 32 года, он зампредседателя Народно-европейской партии Молдовы с 2015 года. Политическую карьеру начал в 2009, когда стал советником бывшего премьер-министра Влада Филата. Занимает эту должность до 2013.

С назначением Юрия Лянкэ главой кабмина Евгений Стурза становится руководителем аппарата правительства. Занимает эту должность до 2015, когда становится модератором Реформы публичной администрации при Институте европейских политик и реформ.

Евгений Стурза — выпускник Академии экономических знаний Молдовы.

Пост министра обороны стал вакантным десять месяцев назад. В декабре 2016-го Либеральная партия лишила Анатола Шалару политической поддержки, и указ об его отставке подписал президент.

Игорь Додон обвинил Шалару в «заигрываниях» с НАТО, напомнив о нейтральном статусе Молдовы. Также президента возмутила выставка американской военной техники на Площади великого национального собрания 9-го мая. Обязанности главы минобороны до сих пор исполнял замминистра Георгий Галбура.

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