Молдова преодолела институциональный кризис, Евгений Стурза — министр обороны
Указ о назначении министра обороны подписал председатель парламента Андриан Канду. Новый глава ведомства Евгений Стурза уже принес присягу.
Указ о назначении министра обороны подписал председатель парламента Андриан Канду. Новый глава ведомства Евгений Стурза уже принес присягу.
Евгению Стурзе 32 года, он зампредседателя
С назначением Юрия Лянкэ главой кабмина Евгений Стурза становится руководителем аппарата правительства. Занимает эту должность до 2015, когда становится модератором Реформы публичной администрации при Институте европейских политик и реформ.
Евгений Стурза — выпускник Академии экономических знаний Молдовы.
Пост министра обороны стал вакантным десять месяцев назад. В декабре 2016-го Либеральная партия лишила Анатола Шалару политической поддержки, и указ об его отставке подписал президент.
Игорь Додон обвинил Шалару в «заигрываниях» с НАТО, напомнив о нейтральном статусе Молдовы. Также президента возмутила выставка американской военной техники на Площади великого национального собрания 9-го мая. Обязанности главы минобороны до сих пор исполнял замминистра Георгий Галбура.