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13:23 (мск), источник: ИА REGNUM

Уральский депутат сделал скандальное заявление о доходах настоящих «мужчин»

По его мнению, тот, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей, не мужчина, а лентяй.

Источник: Reuters

В Свердловской области депутат городской думы Берёзовского Андрей Брусницын во время заседания представительного органа сделал скандальное заявление о том, сколько должен зарабатывать гражданин, чтобы стать «мужчиной». Его заявление вызвало бурю негативных эмоций у коллег, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заседание, на котором обсуждались вопросы повышения тарифов на тепло, состоялось ещё 27 сентября, и заявление депутата было записано на видео сотрудниками местного издания. Опубликовано оно было на городском информационном портале «Золотая горка».

«Если мужчина получает 30 тысяч рублей — это не мужчина, это лентяй», — заявил Андрей Брусницин, и после того как остальные депутаты стали выражать своё возмущение, уточнил, что это не касается женщин.

Отметим, что сам депутат по итогам 2016 года задекларировал доход в размере свыше 2,4 млн рублей, а средняя ежемесячная заработная плата в Свердловской области чуть более 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с не менее скандальным заявлением прославился другой свердловский депутат Илья Гаффнер. Будучи депутатом законодательного собрания Свердловской области, Илья Гаффнер призвал жителей России в условиях экономического кризиса «меньше кушать». Его заявление также вызвало бурю эмоций, а пользователи социальных сетей долгое время на форумах обсуждали скандальное заявление.

При этом на выборах в законодательное собрание Свердловской области 18 сентября 2016 года он одержал победу в Белоярском избирательном округе № 3 в порядке самовыдвижения. На данный момент Илья Гаффнер является членом комитета законодательного собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

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