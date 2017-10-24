Политолог: Голушко уже однажды покидал Омскую область

Эксперты и наблюдатели обсуждают намерение депутата Госдумы от Омской области Андрея Голушко покинуть регион. Так, политолог Михаил Машкарин обращает внимание на то, что политик в последнее время не проявляет активности, что может быть связано с утратой интереса к Омской области.

«Понятно, что сейчас Голушко затаился. В биографии депутата Госдумы уже был один эпизод, когда он покидал Омскую область ради Калининградской. Другое дело, что сейчас его место там может быть уже занято», — заявил в разговоре с «СуперОмском» Машкарин.