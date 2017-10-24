Политолог: Голушко уже однажды покидал Омскую область
Намерение клана Андрея Голушко покинуть Омскую область прокомментировал политолог Михаил Машкарин.
Намерение клана Андрея Голушко покинуть Омскую область прокомментировал политолог Михаил Машкарин.
Эксперты и наблюдатели обсуждают намерение депутата Госдумы от Омской области Андрея Голушко покинуть регион. Так, политолог Михаил Машкарин обращает внимание на то, что политик в последнее время не проявляет активности, что может быть связано с утратой интереса к Омской области.
«Понятно, что сейчас Голушко затаился. В биографии депутата Госдумы уже был один эпизод, когда он покидал Омскую область ради Калининградской. Другое дело, что сейчас его место там может быть уже занято», — заявил в разговоре с «СуперОмском» Машкарин.
Как ранее сообщал «СуперОмск», в кругах омских элит обсуждают намерение депутата Госдумы Андрея Голушко покинуть регион. Якобы в последнее время политику наскучила жизнь в Омске, и он впал в «политическую депрессию».