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18:15 (мск), источник: Sputnik

Главы правительств СНГ соберутся 3 ноября в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 24 Sputnik. Заседание совета глав правительств СНГ пройдет 3 ноября в Ташкенте, сообщил журналистам во вторник в Минске председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Источник: Reuters

На саммите глав государств СНГ в Сочи президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал работу Межпарламентской ассамблеи СНГ.

По его словам, к сожалению, не присутствовала Украина, передает Sputnik Беларусь.

Украину по-прежнему ждут в СНГ

Подводя итоги прошедшего в Сочи заседания Совета глав государств, Лебедев отметил, что «был высокий уровень представительства — присутствовали 9 президентов».

На саммите глав государств СНГ в Сочи президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал работу Межпарламентской ассамблеи СНГ. По его словам, к сожалению, не присутствовала Украина.

«Все выразили надежду, что Украина вернется к сотрудничеству в рамках СНГ», — сказал он и выразил уверенность, что это выгодно и Украине, и другим странам — частницам СНГ.

Про председательство в СНГ

Лебедев также сообщил, что Россия сдает полномочия председательства в СНГ. По его словам, в 2018 году председательствовать в СНГ будет Таджикистан, а Туркменистан выразил желание сопредседательствовать.

В 2020 в СНГ будет председательствовать Узбекистане.

«Естественно, мы прислушиваемся к заявлениям президентов стран СНГ и делаем выводы, поэтому те предложения и оценки, которые прозвучали из уст Александра Григорьевича, они, конечно, не остались без внимания, и Исполком СНГ думает над тем, как учесть эти замечания в своей повседневной работе», — заявил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, отвечая на вопросы журналистов о том, будут ли оптимизированы структуры Содружества с учетом тех мнений, который были высказаны на заседании СГГ СНГ в Сочи.

Во вторник в Минске проходит заседание постпредов стран СНГ при уставных органах Содружества, на котором обсуждаются итоги саммитов в Сочи. Там прошли заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств.

Он также отметил, что работа по оптимизации структур СНГ проводится постоянно.

По словам Лебедева, главные решение было принято в прошлом году — об адаптации Содружества к новым условиям, и это решение выполняется.

«Мы активно над этим работаем, эта работа постоянная. Те структуры, которые плохо и неэффективно работают, по ним мы резонно ставим вопросы или о повышении их эффективности, или же об их ликвидации», — сказал Лебедев.

По его словам, практически ежегодно тот или иной орган, который уже утратил свою актуальность или работает неэффективно, упраздняется.

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