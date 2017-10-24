Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Человек в костюме лошади пытался сорвать пресс-конференцию Собчак
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Пять последних трендов рынка загородной недвижимости в РФ
В России заработал фонд защиты дольщиков
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
13:41 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак объявила состав своего штаба, который будет готовить ее к участию в выборах президента России в 2018 году. Штаб возглавил один из основателей НТВ Игорь Малашенко, а консультировать будут кремлевские технологи и правозащитники.

Источник: Reuters

Во вторник в здании Электротеатра имени Станиславского прошла первая пресс-конференция телеведущей Ксении Собчак после ее объявления о выдвижении на выборы президента. Послушать телеведущую собрались более 200 журналистов, включая иностранных. В зале все не поместились, и пресс-служба отдавала приоритет иностранным телеканалам.

Перед началом пресс-конференции всем раздали круглые наклейки с надписью «япротив» — Собчак назвала свою кампанию «Против всех».

Первым делом будущий кандидат (официальная регистрация на выборах еще не началась) объвила о проекте по поддержке политзаключенных, к которым она отнесла журналиста РБК Александра Соколова, директора «Гоголь-центра» Александра Малобродского и режиссера Кирилла Серебренникова, Олега Навального (брата оппозиционера Алексея Навального), Александра Кольченко и других.

Технологи из 90-х

Политолог Игорь Малашенко и блогер Божена Рынска на гала-ужине InStyle в ресторане Siberia Moscow. | Источник: РИА "Новости"

Штаб Собчак возглавит Игорь Малашенко, объявила телеведущая. Малашенко руководил избирательным штабом Бориса Ельцина в 1996 году и был одним из основателей телекомпании НТВ. В последние годы он выступал как политолог и занимался бизнесом. В СМИ его называли мужем журналистки Божены Рынски, которая сразу после объявления Собчак о выдвижении на выборах назвала ведущую «мразью».

Во время загрузки произошла ошибка.

Главным технологом штаба станет основатель «Имидж-контакт» Алексей Ситников. По словам Собчак, он будет координировать работу волонтеров и заниматься сбором подписей. Ситников также работал на кампании 1996 года, позже был консультантом Юлии Тимошенко на Украине. В прошлом году, рассказывали Би-би-си его знакомые, он по поручению Кремля консультировал кампанию врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова,

Писательница и ведущая Авдотья Смирнова будет консультировать штаб по вопросам инклюзивного общества.

Смирнова — супруга бывшего руководителя администрации президента, главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

Журналист Антон Красовский будет модерировать дискуссии по проблемам ВИЧ «и в целом помогать по ведению кампании». Красовский руководил избирательным штабом кандидата в президенты Михаила Прохорова в 2012 году.

Интернет-кампанией будет заниматься Виталий Шкляров, который работал в штабе кандидата в президента США Бенрни Сандерса и работал на муниципальной кампании в Москве вместе с Дмитрием Гудковым. Консультантом по судебным проблемам станет юрист и правозащитник Елена Лукьянова.

Также к кампании присоединится бывший сотрудник прокремлевского Фонда эффективной политики, политтехнолог и сооснователь партии «Другая Россия» Марина Литвинович, а за видеоматериалы будет отвечать Сергей Кальварский. — бывший режиссером телекомпании «ВИD » и бывший продюсер «Первого канала».

Выйти из тени

Собчак поблагодарила за поддержку экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, который с утра высказался за регистрацию всех политических сил. По ее словам, предложения Ходорковского будут обсуждаться на круглых столах, которые штаб кандидата проведет в ближайшее время. В ходе этих круглых столов штаб и будет формировать свою избирательную программу.

Во время загрузки произошла ошибка.

На вопрос украинского журналиста о принадлежности Крыма Собчак ответила: «С точки зрения международного права Крым — украинский». Она призвала Москву и Киев к диалогу и заявила, что «самое важное сейчас — восстановить дружбу с Украиной».

Алексея Навального Собчак назвала самым успешным политическим проектом последних пяти лет и пообещала снять свою кандидатуру в случае, если у Навального будет хоть какой-то шанс зарегистрироваться.

Спонсоров своей кампании Собчак не назвала, но призвала бизнесменов, готовых дать ей деньги, выйти из тени и назвать свои имена.

На вопрос о том, правда ли ее кандидатура для участия в выборах согласована Кремлем, Собчак ответила довольно резко.

У вас есть доказательства конкретные такой связи? Нет? До свидания.
Ксения Собчак

Она еще раз повторила, что встречалась с Путиным, но утверждает, что не согласовывала свои планы.

«По поводу встречи я все сказала, встреча была связана с другим моментом. Разрешения у Путина я не спрашивала», — заявила она.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Собчак идет в президенты: хайп и политический флешмоб
Во время загрузки произошла ошибка.
19 октября© Ньюстюб
8 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
"Умысла не было": напавший на Фельгенгауэр отчасти признал вину
Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией
В Греции зажгли огонь Олимпиады-2018
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
Путин поручил подготовить законопроект о размещении криптовалют
Татьяна Фельгенгауэр передала письмо из больницы
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь