Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак

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Во вторник в здании Электротеатра имени Станиславского прошла первая пресс-конференция телеведущей Ксении Собчак после ее объявления о выдвижении на выборы президента. Послушать телеведущую собрались более 200 журналистов, включая иностранных. В зале все не поместились, и пресс-служба отдавала приоритет иностранным телеканалам.

Перед началом пресс-конференции всем раздали круглые наклейки с надписью «япротив» — Собчак назвала свою кампанию «Против всех».

Первым делом будущий кандидат (официальная регистрация на выборах еще не началась) объвила о проекте по поддержке политзаключенных, к которым она отнесла журналиста РБК Александра Соколова, директора «Гоголь-центра» Александра Малобродского и режиссера Кирилла Серебренникова, Олега Навального (брата оппозиционера Алексея Навального), Александра Кольченко и других.

Технологи из 90-х

Политолог Игорь Малашенко и блогер Божена Рынска на гала-ужине InStyle в ресторане Siberia Moscow. | Источник: РИА "Новости"

Штаб Собчак возглавит Игорь Малашенко, объявила телеведущая. Малашенко руководил избирательным штабом Бориса Ельцина в 1996 году и был одним из основателей телекомпании НТВ. В последние годы он выступал как политолог и занимался бизнесом. В СМИ его называли мужем журналистки Божены Рынски, которая сразу после объявления Собчак о выдвижении на выборах назвала ведущую «мразью».

Главным технологом штаба станет основатель «Имидж-контакт» Алексей Ситников. По словам Собчак, он будет координировать работу волонтеров и заниматься сбором подписей. Ситников также работал на кампании 1996 года, позже был консультантом Юлии Тимошенко на Украине. В прошлом году, рассказывали Би-би-си его знакомые, он по поручению Кремля консультировал кампанию врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова,

Писательница и ведущая Авдотья Смирнова будет консультировать штаб по вопросам инклюзивного общества.

Смирнова — супруга бывшего руководителя администрации президента, главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

Журналист Антон Красовский будет модерировать дискуссии по проблемам ВИЧ «и в целом помогать по ведению кампании». Красовский руководил избирательным штабом кандидата в президенты Михаила Прохорова в 2012 году.

Интернет-кампанией будет заниматься Виталий Шкляров, который работал в штабе кандидата в президента США Бенрни Сандерса и работал на муниципальной кампании в Москве вместе с Дмитрием Гудковым. Консультантом по судебным проблемам станет юрист и правозащитник Елена Лукьянова.

Также к кампании присоединится бывший сотрудник прокремлевского Фонда эффективной политики, политтехнолог и сооснователь партии «Другая Россия» Марина Литвинович, а за видеоматериалы будет отвечать Сергей Кальварский. — бывший режиссером телекомпании «ВИD » и бывший продюсер «Первого канала».

Выйти из тени

Собчак поблагодарила за поддержку экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, который с утра высказался за регистрацию всех политических сил. По ее словам, предложения Ходорковского будут обсуждаться на круглых столах, которые штаб кандидата проведет в ближайшее время. В ходе этих круглых столов штаб и будет формировать свою избирательную программу.

На вопрос украинского журналиста о принадлежности Крыма Собчак ответила: «С точки зрения международного права Крым — украинский». Она призвала Москву и Киев к диалогу и заявила, что «самое важное сейчас — восстановить дружбу с Украиной».

Алексея Навального Собчак назвала самым успешным политическим проектом последних пяти лет и пообещала снять свою кандидатуру в случае, если у Навального будет хоть какой-то шанс зарегистрироваться.

Спонсоров своей кампании Собчак не назвала, но призвала бизнесменов, готовых дать ей деньги, выйти из тени и назвать свои имена.

На вопрос о том, правда ли ее кандидатура для участия в выборах согласована Кремлем, Собчак ответила довольно резко.

У вас есть доказательства конкретные такой связи? Нет? До свидания. Ксения Собчак

Она еще раз повторила, что встречалась с Путиным, но утверждает, что не согласовывала свои планы.

«По поводу встречи я все сказала, встреча была связана с другим моментом. Разрешения у Путина я не спрашивала», — заявила она.