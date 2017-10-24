Стурза рассказал, чем займется на посту главы Минобороны

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Назначенный во вторник декретом Андриана Канду министр обороны Еуджен Стурза сообщил, что основную ставку будет делать на улучшение международного сотрудничества с внешними партнерами. Об этом он заявил после церемонии принятия присяги в госрезиденции.

С конца 2016 года в Молдове не было министра обороны. В сентябре 2017 года премьер Молдовы Павел Филип и Демпартия, которой принадлежит парламентское большинство, порекомендовали президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзу.

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Молдавский лидер дважды отклонил кандидатуру от главы кабмина, предложив назначить на пост министра обороны Виктора Гайчука. Филип счел аргументы президента недостаточными. В итоге правительство на специальном заседании 19 сентября приняло решение обратиться в Конституционный суд за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра. 17 октября КС постановил, что «отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьер-министром». По каждому отдельному случаю КС выносит решение отдельно. В ответ на это Додон заявил, что несмотря на решение КС не признает Стурзу министром обороны. Тогда правительство обратилось в суд с просьбой пояснить, кто именно может назначить министра обороны страны вместо президента — премьер или спикер парламента. Конституционный суд (КС) Молдовы принял решение, что председатель парламента или премьер страны может вместо президента назначить министра обороны республики.

Спикер парламента Андриан Канду в качестве и.о. президента страны подписал во вторник указ о назначении министром обороны Молдовы Еуджена Стурзы и принял его присягу.

«Хочу поблагодарить за доверие, которое мне выразили. Вместе со вступлением в должность хочу, чтобы Республика Молдова превратилась из потребителя безопасности в ее поставщика», — сказал Стурза.

Он также добавил, что будет «делать особую ставку на улучшение международного сотрудничества с внешними партнерами».

«Национальная армия нуждается в модернизации, дополнении состава и его подготовке, обеспечении техникой и вооружением, обеспечении материально-технической базы на самом высоком уровне», — сказал новый глава Минобороны.

По его словам, другим приоритетом его работы станет обеспечение профессионализма армии.