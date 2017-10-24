Ксения Собчак: «Урал — ключевой регион для нашей кампании»
Сегодня в ходе пресс-конференции кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак заявила, что она обязательно посетит Екатеринбург в рамках своей кампании.
Источник:РИА "Новости"
«Я буду появляться во всех городах-миллионниках. Приеду в Екатеринбург, как только смогу, Екатеринбург — обязательный для посещения город. Урал — это ключевой регион для нашей кампании», — заявила Собчак.
Напомним, о своих президентских амбициях Собчак заявила на прошлой неделе.
Платформой для выдвижения может стать партия «Зеленые».