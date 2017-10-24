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13:52 (мск), источник: ЕАН

Ксения Собчак: «Урал — ключевой регион для нашей кампании»

Сегодня в ходе пресс-конференции кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак заявила, что она обязательно посетит Екатеринбург в рамках своей кампании.

Источник: РИА "Новости"

«Я буду появляться во всех городах-миллионниках. Приеду в Екатеринбург, как только смогу, Екатеринбург — обязательный для посещения город. Урал — это ключевой регион для нашей кампании», — заявила Собчак.

Напомним, о своих президентских амбициях Собчак заявила на прошлой неделе.

Платформой для выдвижения может стать партия «Зеленые».

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