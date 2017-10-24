Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Секс сокращает жизнь
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
«Никто в это не верил»: Порошенко о своей идее ввода миротворцев
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Пять последних трендов рынка загородной недвижимости в РФ
В России заработал фонд защиты дольщиков
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
13:48 (мск), источник: СуперОмск

Буркову представят бюджет Назарова

К рассмотрению на заседании правительства Омской области готовится проект бюджета на 2018 год.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

На заседании правительства Омской области 25 октября будет представлен проект бюджета региона на 2018 год. Также главный финансовый документ региона предполагает планирование на срок до 2020 года.

По информации «СуперОмска», бюджет на 2018 год начал верстаться еще весной задолго до назначения временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Александра Буркова, поэтому в целом документ представляет наработки его предшественника Виктора Назарова. По одной из версий, Бурков представит свои поправки в бюджет в период между чтениями в Законодательном собрании.

Как ранее сообщал «СуперОмск», бюджетное послание руководителя региона было перенесено с октября на ноябрь.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак
Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией
В Греции зажгли огонь Олимпиады-2018
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
Путин поручил подготовить законопроект о размещении криптовалют
Татьяна Фельгенгауэр передала письмо из больницы
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Эксперты выяснили, кто снимает квартиры без мебели
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь