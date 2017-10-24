Буркову представят бюджет Назарова

На заседании правительства Омской области 25 октября будет представлен проект бюджета региона на 2018 год. Также главный финансовый документ региона предполагает планирование на срок до 2020 года.

По информации «СуперОмска», бюджет на 2018 год начал верстаться еще весной задолго до назначения временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Александра Буркова, поэтому в целом документ представляет наработки его предшественника Виктора Назарова. По одной из версий, Бурков представит свои поправки в бюджет в период между чтениями в Законодательном собрании.