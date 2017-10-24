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13:41 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон: Режим упадет в яму, которую он роет для других

Президент Республики Молдова Игорь Додон прокомментировал назначение в должность министра обороны Еуджена Стурзы, что выходит за рамки политической легитимности и демонстрирует, как бессилие заставляет власть совершать серьезные ошибки.

Источник: Actualitati.md

Додон заявил, что таким образом правительство демократов попыталось использовать последний подконтрольный им инструмент — Конституционный суд.

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Но прецедент, который демократы осмелились создать, станет инструментом, от которого они сами пострадают. Они будут поражены бумерангом, который сами же и запустили.

Уверен, что эти методы не найдут понимания ни внутри страны, ни за ее пределами. Они могут называться чем угодно, только не демократией.

— Заверяю граждан и иностранных партнеров в том, что и в дальнейшем ни правительство, ни парламентское большинство демократов не смогут оказывать политическое давление на президента страны. Я получил мандат от народа и буду подчиняться только народу, — заявил президент.

Кроме того, Додон еще раз подчернкул, что отправить его в отставку с поста президента может только народ, и никто другой.

— Правительство демократов не может отправить меня в отставку, как бы им того не хотелось, — заключил он.

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