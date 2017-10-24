Семья Андрея Травникова готовится переехать в Новосибирск

Семья врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приедет в Новосибирск во время школьных каникул. Об этом сообщил сегодня сам господин Травников.

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«Мы с супругой решили, что в ближайшее время они (супруга и сын — Sibnovosti.ru) переедут в Новосибирск. Пока вопрос открытый только один — это жилье. Я сейчас занимаюсь подбором квартиры, где мы могли бы остановиться. Но занимаюсь исходя из возможностей. Пока времени не так много на решение бытовых вопросов», — рассказал врио губернатора.

Сын Андрея Травникова учится в восьмом классе лицея. Школу для него в Новосибирске пока не выбрали. Старшая дочь учится в университете в Санкт-Петербурге, совмещая работу и учебу. Скорее всего, она там и останется.

Говоря о планах знакомства с Новосибирской областью, Андрей Травников выразил надежду на то, что у него будет время на посещение спортивных мероприятий и культурных событий. Хотя планы посетить матч хоккейного клуба «Сибирь» уже трижды срывались. По уставу клуба, губернатор является председателем его попечительского совета.

«Болельщики — это самая сплоченная группа. И присутствие руководителя — это объединяющий сигнал. По этой причине я также буду посещать подобные мероприятия. Но мне и самому интересно посещать спортивные мероприятия… Буду посещать и другие спортивные мероприятия. Я с удовольствием хожу в театр. На каких-то постановках меня можно будет заметить. Для меня это тоже интересно», — поделился планами новый руководитель региона.

Андрей Травников не намерен отказываться от сопровождения ГИБДД в поездках по Новосибирску.