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13:55 (мск), источник: Newtimes.kz

Нацбюро путешествует во времени — адвокат Бишимбаева

Адвокаты Куандыка Бишимбаева в ходе пресс-конференции рассказал о том, как на рапорте Нацбюро обнаружили штампы, по их мнению, свидетельствующие о фальсификации дела в отношении экс-министра, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

«По настоящему делу имеется рапорт. В этом рапорте есть подпись, штамп, даже 2 штампа. Однако, если внимательно изучить 2 штампа, то можно увидеть, что один принадлежит агентству по делам госслужбы, а другой — министерству. Вы же понимаете разницу? На этом документе 2 штампа разных органов», — пояснил Мади Мырзагараев.

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Адвокат разъяснил, почему это свидетельствует о фальсификации уголовного дела.

«Министерства не существует. Оно было реорганизовано 13 сентября 2016 года указом президента в агентство. А этот документ датирован 9 августа 2016 года — за месяц до указа, до образования агентства здесь уже стоит их штамп. Переходный период начинается с момента подписания указа президентом. До этого момента никто не мог знать, что министерство реорганизуют. Получается, что сотрудники национального бюро опережают события. Либо они путешествуют во времени, я не знаю. Но это говорит о том, что этот документ не был изготовлен 9 августа. Об этом изначально заявляет наш подзащитный, что в отношении него уголовное дело начато незаконно. Оно сфальсифицировано», — сообщил адвокат.

Сегодня в Астане адвокаты экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева выступили с заявлением. В частности, по их словам, Бишимбаев считает уголовное дело сфальсифицированным, а себя невиновным. При этом защитники намекнули, что знают, кто подставил их клиента, и даже пообещали указать на них в суде.

Предварительное слушание дела экс-министра нацэкономики назначено на 31 октября.

Бишимбаева подозревают в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору.

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