Нацбюро путешествует во времени — адвокат Бишимбаева
Адвокаты Куандыка Бишимбаева в ходе
Адвокаты Куандыка Бишимбаева в ходе
«По настоящему делу имеется рапорт. В этом рапорте есть подпись, штамп, даже 2 штампа. Однако, если внимательно изучить 2 штампа, то можно увидеть, что один принадлежит агентству по делам госслужбы, а другой — министерству. Вы же понимаете разницу? На этом документе 2 штампа разных органов», — пояснил Мади Мырзагараев.
Адвокат разъяснил, почему это свидетельствует о фальсификации уголовного дела.
«Министерства не существует. Оно было реорганизовано 13 сентября 2016 года указом президента в агентство. А этот документ датирован 9 августа 2016 года — за месяц до указа, до образования агентства здесь уже стоит их штамп. Переходный период начинается с момента подписания указа президентом. До этого момента никто не мог знать, что министерство реорганизуют. Получается, что сотрудники национального бюро опережают события. Либо они путешествуют во времени, я не знаю. Но это говорит о том, что этот документ не был изготовлен 9 августа. Об этом изначально заявляет наш подзащитный, что в отношении него уголовное дело начато незаконно. Оно сфальсифицировано», — сообщил адвокат.
Сегодня в Астане адвокаты
Предварительное слушание дела
Бишимбаева подозревают в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору.