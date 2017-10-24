Собчак назвала Крым украинским

Источник: РИА Новости

«Украина — это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно», — сказала она на первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании.

По ее словам, с точки зрения международного права, Крым является территорией Украины.

«Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема»

Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».

Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, этот вопрос «закрыт окончательно».

Будапештский меморандум — международный договор между Украиной, США, Россией и Великобританией о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия — был подписан 5 декабря 1994 года. Соглашение содержит пункты, предоставляющие Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.