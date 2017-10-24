Собчак назвала Крым украинским
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией.
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией.
«Украина — это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно», — сказала она на первой
По ее словам, с точки зрения международного права, Крым является территорией Украины.
«Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема»
Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».
Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. Украина
Будапештский меморандум — международный договор между Украиной, США, Россией и Великобританией о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия — был подписан 5 декабря 1994 года. Соглашение содержит пункты, предоставляющие Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.
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