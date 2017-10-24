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15:45 (мск), источник: Янтарный край

В облдуме в Калининграде приняли белорусских парламентариев

В Калининграде сегодня, 24 октября 2017 года, состоялась встреча председателя областной думы Марины Оргеевой с членами комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.

Источник: Янтарный край

Калининградскую областную думу на встрече также представили председатель и заместитель председателя постоянного комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Александр Мусевич и Евгений Мишин, депутат Олег Урбанюк.

Приветствуя коллег, Марина Оргеева отметила, что власти Калининградской области ориентированы на сотрудничество и укрепление добрососедских отношений. Она рассказала о партийном представительстве в областной думе и основных направлениях ее деятельности, прокомментировали в Калининграде сегодня, 24 октября 2017 года, собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в пресс-службе облдумы.

Председатель комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии по национальной безопасности Валерий Гайдукевич поблагодарил коллег за прием и подчеркнул, что между Белоруссией и Калининградской областью сложились хорошие отношения.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. В первую очередь, это вопросы безопасности. По мнению участников встречи, важное значение имеет консолидация здравых сил, ведь только в мире можно созидать и сохранять общечеловеческие ценности.

Также в ходе встречи парламентарии коснулись темы патриотического воспитания молодежи. Депутат областной думы Олег Урбанюк, возглавляющий региональное отделение ДОСААФ России, рассказал коллегам о проекте по созданию многофункционального комплекса военно-патриотического направления «Патриот» на территории аэродрома Девау в Калининграде. По мнению участников, взаимный интерес могло бы представить сотрудничество в сфере ДОСААФ.

После встречи с депутатами областной думы в здании правительства Калининградской области состоится заседание комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью. В работе комиссии примут участие депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России — члены комиссии, а также представители профильных министерств и ведомств Белоруссии и Российской Федерации, Парламентского комитета Союзного государства.

Основной вопрос повестки дня заседания — организация, осуществление и направления дальнейшего развития взаимодействия пограничных, таможенных и миграционных ведомств Белоруссии и Российской Федерации на границе Союзного государства со странами Европейского союза.

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В облдуме в Калининграде приняли белорусских парламентариев
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