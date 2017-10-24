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15:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга хочет вернуть все полномочия

В сфере строительства.

Источник: УралИнформБюро

Градостроительные полномочия следует вернуть Екатеринбургу в полном объеме. Об этом заявил 24 октября на заседании гордумы вице-мэр по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.

Разговор о полномочиях зашел в связи с инициативой мэрии признать утратившими силу решения Екатеринбургской городской Думы в части разработки правил землепользования и застройки. С 2015 года градостроительными вопросами в столице Урала ведает областной Минстрой. Поэтому гордума в декабре 2015 году вынуждена была внести изменения в свое же решение «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург».

Однако в мае 2017 года Заксобрание Свердловской области вернуло Екатеринбургу два из шести утраченных полномочий: по утверждению документации по планировке территории и по разработке правил землепользования и застройки Екатеринбурга. Поправки в областной закон № 111-ОЗ вступают в силу 1 января 2018 года.

В связи с этим город может столкнуться с юридической коллизией, когда область уже не вправе диктовать свои условия в этом вопросе, а муниципалитет еще не разработал механизмы реализации своих прав, руководствуясь старыми правилами. Ситуация осложняется тем, что новый проект правил землепользования и застройки будет разработан и представлен в гордуму не ранее июня 2018 года.

Ранее на заседании постоянной комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию депутат Владимир Крицкий предупредил коллег: такое «безвластие» чревато для Екатеринбурга строительным коллапсом. Чтобы этого избежать, гордума должна признать утратившими силу свои прежние решения в градостроительной сфере.

А администрации Екатеринбурга следует как можно быстрее (в идеале до следующего заседания гордумы) проработать «дорожную карту», содержащую временный регламент градостроительной политики муниципалитета на период, пока не будут разработаны и утверждены новые правила землепользования и застройки, считает Крицкий.

Однако, по мнению Алексея Белышева, до 1 января 2018 года (пока вся градостроительная власть сосредоточена в руках Минстроя) любой документ такого рода будет не более чем «черновиком и наброском». В любом случае, наиболее оптимальным вариантом будет возврат муниципалитету всех градостроительных полномочий, включая право выдавать разрешение на строительство, утверждать зоны развития территорий и разрабатывать местные нормативы, считают представители мэрии.

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