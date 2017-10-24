Россия постепенно уходит от службы по призыву, заявил Путин

В ходе общения с членами национальной сборной WorldSkills Russia у российского лидера поинтересовались, можно ли сделать альтернативную службу для того, чтобы там тренировалось новое поколение чемпионов, и параллельно они отдавали бы долг родине.
«Мы сейчас развиваем то, что Минобороны несколько лет назад начали, вы, наверное, слышали, мы создали научные роты, так называемые, а сейчас будем делать, условно говоря, технопарк для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки», — сказал Путин.
Он отметил, что нужно внимательно посмотреть, как это можно реализовать на практике. «Подумаем об этом, пока готового рецепта нет», — сказал президент.
Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву.
Он отметил, что это происходит медленнее, чем планировалось, в связи с бюджетными ограничениями. «Но, все равно, делаем и будем дальше продолжать делать, так что пройдет небольшое время, когда вообще этот вопрос будет неактуален», — подчеркнул президент.