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15:17 (мск), источник: Newslab.ru

Александр Усс назначил своим советником Антона Натарова

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о назначении Антона Натарова своим советником.

Соответствующий документ опубликован на сайте краевого правительства.

В этом статусе Натаров будет курировать подготовку к зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске и празднованию 400-летия Енисейска, а также ряд федеральных проектов в регионе.

Напомним, что с 2015 года Антон Натаров занимал должность заместителя министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края, которую покинул в 2016 году по собственному желанию. А до этого, с 2014 по 2015 год исполнял обязанности начальника управления внешних связей губернатора края.

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 Александр Усс назначил своим советником Антона Натарова
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