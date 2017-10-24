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15:03 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Форум ОП «Сообщество» открылся в Петербурге

Двухдневный форум Общественной палаты России «Сообщество» открылся во вторник в Санкт-Петербурге с пленарной сессии «Социальные инновации: опыт СЗФО», в которой приняли участие Секретарь ОП Валерий Фадеев и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Источник: Сайт Администрации Санкт-Петербурга

В первый день форума в рамках секции «Тенденции современной молодежной политики» участники обсудят, куда направить усилия молодежи в регионе. Модератором секции выступит Наталья Починок, председатель комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов.

В ходе работы круглого стола «Результаты и перспективы деятельности ОНК» будут рассмотрены острые региональные вопросы общественного контроля в местах принудительного содержания. На сессии «Сетевое взаимодействие школы и вуза как основа качества педагогического образования» обсудят, как повысить престиж педагога и модернизовать педагогическое образование, говорится в сообщении на сайте ОП.

Кроме того, участники форума обсудят, как защитить имущественные прав собственников помещений многоквартирных домов, как снизить межнациональную напряженность и помочь мигрантам адаптироваться к условиям большого города. Кроме того будет уделено внимание перспективам занятости инвалидов и добровольческой деятельности.

Представители власти, бизнеса и руководители НКО рассмотрят вопросы развития некоммерческих организаций на сессиях «Бизнес и НКО: социальное предпринимательство и социально-ответственный бизнес», «Целевое финансирование НКО: новые инструменты финансирования», «Доступ НКО на рынок социальных услуг».

Завершит программу первого этапа форума «Сообщество» традиционная итоговая сессия, на которой расскажут, к каким решениям пришли участники в результате насыщенных дискуссий этого дня.

Во второй день форума предкомиссии ОП по СМИ Евгений Примаков проведет дискуссию об изменении роли медиа в современном обществе. Для руководителей НКО и общественных инициатив будет проведен мастер-класс по «упаковке» социальных проектов и подготовке заявок на финансирование в рамках программы президентских грантов.

Восьмой в этом году форум активных граждан «Сообщество» проходит 24—25 октября и завершает серию окружных форумов ОП. Форумы проводятся для выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах России, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

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