Дмитрий Самойлов еще не закончил с кадровыми перестановками
Сегодня на заседании гордумы Перми глава города Дмитрий Самойлов официально объявил о кадровых назначениях, о которых стало известно на прошлой неделе.
Сегодня на заседании гордумы Перми глава города Дмитрий Самойлов официально объявил о кадровых назначениях, о которых стало известно на прошлой неделе.
«Прошу их рассматривать как составную часть достаточно серьёзных кадровых и функциональных изменений, происходящих в администрации Перми. Они еще не закончились. Еще предстоит определиться по главе администрации Орджоникидзевского района в ближайшее время и есть еще департаменты администрации, которые требуют руководителей», — добавил мэр.
Он представил исполняющего обязанности главы Кировского района Владимира Хлебникова, который до этого возглавлял
Господин Усов является заместителем Дмитрия Самойлова, район он возглавит с 25 октября, сменив прежнего руководителя Вячеслава Торчинского.
«Вячеслав Маркович Торчинский востребован на городском уровне. Максим Геннадьевич Решетников (губернатор края- “Ъ”) сформулировал задачу по совершенствованию молодежной политики в крае и городе. Вячеслав Маркович мобилизован под эту задачу», — пояснил глава Перми.