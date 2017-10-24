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15:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрий Самойлов еще не закончил с кадровыми перестановками

Сегодня на заседании гордумы Перми глава города Дмитрий Самойлов официально объявил о кадровых назначениях, о которых стало известно на прошлой неделе.

«Прошу их рассматривать как составную часть достаточно серьёзных кадровых и функциональных изменений, происходящих в администрации Перми. Они еще не закончились. Еще предстоит определиться по главе администрации Орджоникидзевского района в ближайшее время и есть еще департаменты администрации, которые требуют руководителей», — добавил мэр.

Он представил исполняющего обязанности главы Кировского района Владимира Хлебникова, который до этого возглавлял контрольно-аналитический департамент городской администрации, и главу Свердловского района Андрея Усова.

Господин Усов является заместителем Дмитрия Самойлова, район он возглавит с 25 октября, сменив прежнего руководителя Вячеслава Торчинского.

«Вячеслав Маркович Торчинский востребован на городском уровне. Максим Геннадьевич Решетников (губернатор края- “Ъ”) сформулировал задачу по совершенствованию молодежной политики в крае и городе. Вячеслав Маркович мобилизован под эту задачу», — пояснил глава Перми.

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