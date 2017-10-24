Дмитрий Самойлов еще не закончил с кадровыми перестановками

«Прошу их рассматривать как составную часть достаточно серьёзных кадровых и функциональных изменений, происходящих в администрации Перми. Они еще не закончились. Еще предстоит определиться по главе администрации Орджоникидзевского района в ближайшее время и есть еще департаменты администрации, которые требуют руководителей», — добавил мэр.