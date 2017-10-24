В Ростове внесли изменения в городскую систему налогообложения
На 21-м заседании ростовской Думы депутаты приняли решение установить новый расчет налога на имущество физических лиц, сообщает
На 21-м заседании ростовской Думы депутаты приняли решение установить новый расчет налога на имущество физических лиц, сообщает
Как пояснила директор департамента экономики Ростова Светлана Камбулова, это решение обусловлено изменениями в федеральное налоговое законодательство, предусматривающими переход к определению налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости.
С 1 января 2018 года Ростовская область перейдет на новый порядок исчисления налога. Налоговые ставки Ростов должен представить не позднее 1 декабря этого года.
«На рассмотрение депутатам были предложены следующие ставки налога: для квартир, домов, комнат и дач (площадью не больше 50 кв. м) стоимостью до 5 млн рублей включительно — 0,1%. Для тех же объектов, кадастровая стоимость которых составляет от 5 до 10 млн рублей, — 0,2%. Объекты, стоимость которых превышает 10 млн рублей, — 0,3%.
В отношении
Отмечается, что в проекте решения сохранен весь действующий пакет налоговых льгот. Новый налог будет вводиться в Ростовской области с отсрочкой, и спустя пять лет, увеличиваясь на 20% ежегодно, он достигнет своего полного размера В результате 35 депутатов проголосовали за изменения, трое — «против». Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.