В Ростове внесли изменения в городскую систему налогообложения

Как пояснила директор департамента экономики Ростова Светлана Камбулова, это решение обусловлено изменениями в федеральное налоговое законодательство, предусматривающими переход к определению налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости.

С 1 января 2018 года Ростовская область перейдет на новый порядок исчисления налога. Налоговые ставки Ростов должен представить не позднее 1 декабря этого года.

«На рассмотрение депутатам были предложены следующие ставки налога: для квартир, домов, комнат и дач (площадью не больше 50 кв. м) стоимостью до 5 млн рублей включительно — 0,1%. Для тех же объектов, кадастровая стоимость которых составляет от 5 до 10 млн рублей, — 0,2%. Объекты, стоимость которых превышает 10 млн рублей, — 0,3%.

В отношении административно-деловых центров и прочей коммерческой недвижимости, а также объектов, чья кадастровая стоимость превышает 300 млн рублей, процентная ставка составит 2%. В отношении прочих объектов налогообложения ставка равна 0,5%", — говорится в сообщении.