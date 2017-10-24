Крымские власти назвали заявления Собчак о полуострове популизмом

Источник: РИА "Новости"

Ранее телеведущая Собчак, которая намерена участвовать в выборах президента РФ в 2018 году и позиционирует себя как кандидата «против всех», заявила, что считает Крым с точки зрения международного права украинской территорией.

Полонский считает, что прежде чем делать столь громкие заявления, нужно глубоко и системно разбираться в сути вопроса, а не руководствоваться эмоциями и возможными указаниями.

«Поднимать вопросы в отношении незаконности или несоответствия референдума правовым нормам — это по меньшей мере безответственно. А вообще это попахивает обычным дешевым популизмом. Считаю, что люди ответственные не должны размениваться на такую дешевку», — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, подобные заявления идут вразрез с самим главным и основным — волеизъявлением крымского народа.

«Если бы человек, делающий эти заявления, глубоко знал суть вопроса, он знал бы, что есть сторона справедливости. Мы прекрасно понимаем, что по справедливости Крым всегда был, есть и будет российским и по справедливости и по воли людей, которые проживают в Крыму и в России, Крым всегда был таковым и таковым останется», — подчеркнул Полонский.

Вице-премьер напомнил, что референдум проходил под надзором большой группы международных наблюдателей, которые все как один подтвердили его законность и легитимность.