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15:17 (мск), источник: БЕЛТА

Макей не исключает увеличение Беларусью безвизового режима до 30 дней

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок введенного Беларусью безвизового режима для граждан 80 государств может быть увеличен до 30 дней. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью изданию Financial Times, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Министр напомнил, что Беларусь в этом году ввела пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, в том числе для государств — членов Европейского союза.

«Это было сделано нами в одностороннем порядке, хотя мы сейчас и обсуждаем с ЕС заключение двух соглашений: о реадмиссии и об упрощении визовых процедур. Наша инициатива призвана облегчить деловые контакты между Беларусью и ЕС, способствовать развитию туризма. И это еще не предел: мы намерены увеличить срок пребывания в Беларуси без виз до 10 или даже 30 дней. Но идти к этому мы будем постепенно, шаг за шагом», — отметил Владимир Макей.

Он добавил, что к концу текущего года ситуация в этой сфере будет проанализирована и главе государства внесут конкретные предложения о расширении безвизового режима.

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