Макей не исключает увеличение Беларусью безвизового режима до 30 дней

«Это было сделано нами в одностороннем порядке, хотя мы сейчас и обсуждаем с ЕС заключение двух соглашений: о реадмиссии и об упрощении визовых процедур. Наша инициатива призвана облегчить деловые контакты между Беларусью и ЕС, способствовать развитию туризма. И это еще не предел: мы намерены увеличить срок пребывания в Беларуси без виз до 10 или даже 30 дней. Но идти к этому мы будем постепенно, шаг за шагом», — отметил Владимир Макей.