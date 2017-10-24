Прокуратура требует прекращения полномочий депутата ЗС НО Александра Бочкарева

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Согласно информации, сотрудники прокуратуры проверяли размещенную в региональных СМИ информацию о несоблюдении Бочкаревым законодательства о противодействии коррупции.

По итогам проверки было установлено, что в августе 2017 года Бочкарев, занимая пост председателя комитета Заксобрания по развитию предпринимательства и туризма, и работая депутатом постоянной основе, в рабочее время находился в г. Севастополь. Там он участвовал в открытии социального рынка «Рынок Народный». Он активно рекламировал преимущества торговли на рынке, привлекая внимание массового потребителя товаров, реализуемых на его территории.

«Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем продовольственного рынка “Рынок Народный”, открытого в Севастополе, является близкий родственник Бочкарева», — приводит данные прокуратура.

Положениями ст. 13.1 ФЗ № 273 «О противодействии коррупции» предусмотрено, что «лицо, замещающее государственную должность субъекта Российской Федерации, за несоблюдение установленного запрета подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия».

По результатам проверки прокуратурой области 24 октября 2017 года в Заксобрание внесено представление, в котором поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Бочкарева.