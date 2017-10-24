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15:36 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Прокуратура требует прекращения полномочий депутата ЗС НО Александра Бочкарева

Прокуратура Нижегородской области внесла представление в Законодательное собрание о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Бочкарева («Справедливая Россия»). Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила 24 октября 2017 года.

Источник: Reuters

Согласно информации, сотрудники прокуратуры проверяли размещенную в региональных СМИ информацию о несоблюдении Бочкаревым законодательства о противодействии коррупции.

По итогам проверки было установлено, что в августе 2017 года Бочкарев, занимая пост председателя комитета Заксобрания по развитию предпринимательства и туризма, и работая депутатом постоянной основе, в рабочее время находился в г. Севастополь. Там он участвовал в открытии социального рынка «Рынок Народный». Он активно рекламировал преимущества торговли на рынке, привлекая внимание массового потребителя товаров, реализуемых на его территории.

«Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем продовольственного рынка “Рынок Народный”, открытого в Севастополе, является близкий родственник Бочкарева», — приводит данные прокуратура.

Положениями ст. 13.1 ФЗ № 273 «О противодействии коррупции» предусмотрено, что «лицо, замещающее государственную должность субъекта Российской Федерации, за несоблюдение установленного запрета подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия».

По результатам проверки прокуратурой области 24 октября 2017 года в Заксобрание внесено представление, в котором поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Бочкарева.

Напомним также, что сейчас депутат ЗС НО Вадим Жук («Единая Россия») подозревается в незаконном взимании денег дольщиков «Славянского квартала». В частности, он подозревается, что его компания вела строительство в Нижнем Новгороде без разрешения.

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