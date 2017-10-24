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15:12 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев встретился с наследным принцем Абу-Даби

Глава государства Нурсулан Назарбаев встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего ВС Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

В ходе встречи Глава государства отметил доверительный характер отношений между Казахстаном и ОАЭ, а также акцентировал внимание на важности их дальнейшего плодотворного развития.

«И на международной арене, и в экономической сфере вы всегда нас поддерживаете. За эти годы мы установили с вами теплые отношения. Хочу выразить благодарность за то, что вы уделяете особое внимание Казахстану», — сказал Нурсултан Назарбаев.

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Президент Казахстана отметил, что в настоящее время запланирован ряд совместных проектов в различных секторах экономики, в том числе в нефтехимии, сельском хозяйстве и атомной промышленности. Глава государства указал на лидирующие позиции ОАЭ в области развития современных технологий среди стран мусульманского мира.

«Существует одно мудрое высказывание: если хочешь соответствовать будущему, то начни меняться сегодня. Вы следуете этому пути», — отметил Назарбаев.

В свою очередь наследный принц Абу-Даби подчеркнул динамичные темпы развития двусторонних связей и активную роль Президента Казахстана в их дальнейшем упрочении.

«Мы многому учимся у вас. Вы осуществляете реформы в соответствии с требованиями времени. Казахстан стабильно развивается благодаря вашей дальновидной политике», — сказал шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

В ходе переговоров стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повесток дня.

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