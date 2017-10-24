Назарбаев встретился с наследным принцем Абу-Даби
Глава государства Нурсулан Назарбаев встретился с наследным принцем
Глава государства Нурсулан Назарбаев встретился с наследным принцем
В ходе встречи Глава государства отметил доверительный характер отношений между Казахстаном и ОАЭ, а также акцентировал внимание на важности их дальнейшего плодотворного развития.
«И на международной арене, и в экономической сфере вы всегда нас поддерживаете. За эти годы мы установили с вами теплые отношения. Хочу выразить благодарность за то, что вы уделяете особое внимание Казахстану», — сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана отметил, что в настоящее время запланирован ряд совместных проектов в различных секторах экономики, в том числе в нефтехимии, сельском хозяйстве и атомной промышленности. Глава государства указал на лидирующие позиции ОАЭ в области развития современных технологий среди стран мусульманского мира.
«Существует одно мудрое высказывание: если хочешь соответствовать будущему, то начни меняться сегодня. Вы следуете этому пути», — отметил Назарбаев.
В свою очередь наследный принц
«Мы многому учимся у вас. Вы осуществляете реформы в соответствии с требованиями времени. Казахстан стабильно развивается благодаря вашей дальновидной политике», — сказал шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.
В ходе переговоров стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повесток дня.