Глава МИД принял заместителя министра иностранных дел РФ
24 октября Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял
24 октября Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял
В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам
Собеседники с удовлетворением отметили, что состоявшиеся в апреле текущего года государственный визит Президента Узбекистана в Россию и обстоятельные переговоры на высшем уровне открыли новую, динамичную фазу в межгосударственных отношениях, расширили взаимовыгодные связи в
В ходе обсуждения региональной и международной проблематики стороны отдельное внимание уделили ситуации в Афганистане.
В этот же день в МИД прошел очередной раунд двусторонних консультаций высокого уровня.
В переговорах принял участие Посол России Владимир Тюрденев.