Глава МИД принял заместителя министра иностранных дел РФ

Источник: UzReport.news

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам узбекско-российской повестки дня, в том числе в рамках многосторонних организаций.

Собеседники с удовлетворением отметили, что состоявшиеся в апреле текущего года государственный визит Президента Узбекистана в Россию и обстоятельные переговоры на высшем уровне открыли новую, динамичную фазу в межгосударственных отношениях, расширили взаимовыгодные связи в торгово-экономической, инвестиционной областях, позволили активизировать прямые контакты между регионами Узбекистана и России, а также культурно-гуманитарные обмены.

В ходе обсуждения региональной и международной проблематики стороны отдельное внимание уделили ситуации в Афганистане.

В этот же день в МИД прошел очередной раунд двусторонних консультаций высокого уровня.