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15:26 (мск), источник: UzReport.news

Глава МИД принял заместителя министра иностранных дел РФ

24 октября Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина, находящегося в нашей стране с рабочим визитом.

Источник: UzReport.news

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам узбекско-российской повестки дня, в том числе в рамках многосторонних организаций.

Собеседники с удовлетворением отметили, что состоявшиеся в апреле текущего года государственный визит Президента Узбекистана в Россию и обстоятельные переговоры на высшем уровне открыли новую, динамичную фазу в межгосударственных отношениях, расширили взаимовыгодные связи в торгово-экономической, инвестиционной областях, позволили активизировать прямые контакты между регионами Узбекистана и России, а также культурно-гуманитарные обмены.

В ходе обсуждения региональной и международной проблематики стороны отдельное внимание уделили ситуации в Афганистане.

В этот же день в МИД прошел очередной раунд двусторонних консультаций высокого уровня.

В переговорах принял участие Посол России Владимир Тюрденев.

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