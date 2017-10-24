В Семилукском районе выберут главу Стрелицкого городского поселения

Источник: РИА "Воронеж"

Комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Стрелицкого городского поселения Семилукского района признала победителями двух соискателей. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила замглавы районной администрации Людмила Здоровцова в понедельник, 23 октября.

За кресло сити-менеджера поборются бывший глава администрации Стрелицкого поселения Виктор Мысков и директор Бахчеевской ООШ Галина Богдзевич.

— Всего на конкурс заявились три соискателя: Виктор Мысков, Галина Богдзевич и депутат местного Совета Максим Щебланов. На этапе собеседования кандидаты озвучивали предложения по решению проблем поселения, ответили на вопросы о законодательном регулировании работы органов муниципальной власти. Максим Щебланов набрал наименьшее число голосов членов комиссии, — пояснила Людмила Здоровцова.

Совет народных депутатов Стрелицкого городского поселения объявил конкурс на замещение должности главы администрации Стрелицкого поселения 15 сентября в связи с истечением срока контракта с бывшим сити-менеджером Стрелицы Виктором Мысковым. С 15 сентября до подписания контракта с новым главой администрации его обязанности исполняет заместитель главы Вячеслав Попов.

Конкурс состоит из двух этапов. Комиссия принимала заявки от кандидатов до 10 октября включительно. Первое заседание, на котором было принято решение о допуске кандидатов к конкурсу, состоялось в среду, 18 октября. На втором этапе члены комиссии провели собеседования с соискателями в пятницу, 20 сентября. Далее депутаты на ближайшей сессии местного Совета решат, с кем из победителей конкурса будет подписан контракт. Сессия предварительно назначена на вторник, 31 октября.