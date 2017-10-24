В Семилукском районе выберут главу Стрелицкого городского поселения
Имя нового
Имя нового
Комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Стрелицкого городского поселения Семилукского района признала победителями двух соискателей. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила замглавы районной администрации Людмила Здоровцова в понедельник, 23 октября.
За кресло
— Всего на конкурс заявились три соискателя: Виктор Мысков, Галина Богдзевич и депутат местного Совета Максим Щебланов. На этапе собеседования кандидаты озвучивали предложения по решению проблем поселения, ответили на вопросы о законодательном регулировании работы органов муниципальной власти. Максим Щебланов набрал наименьшее число голосов членов комиссии, — пояснила Людмила Здоровцова.
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Конкурс состоит из двух этапов. Комиссия принимала заявки от кандидатов до 10 октября включительно. Первое заседание, на котором было принято решение о допуске кандидатов к конкурсу, состоялось в среду, 18 октября. На втором этапе члены комиссии провели собеседования с соискателями в пятницу, 20 сентября. Далее депутаты на ближайшей сессии местного Совета решат, с кем из победителей конкурса будет подписан контракт. Сессия предварительно назначена на вторник, 31 октября.
В состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Стрелицкого городского поселения вошли шесть человек. Это три депутата местного Совета — Галина Голубина, Татьяна Зайцева и Анатолий Шмойлов, а также три представителя администрации района — заместители главы райадминистрации Сергей Коноплин, Сергей Зайцев и Людмила Здоровцова.