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15:35 (мск), источник: Sputnik

ООН предоставила Узбекистану средства в размере около $471 млн

Сейчас в семейство ООН в Узбекистане входят Программа развития ООН, Фонд ООН в области народонаселения, Детский Фонд ООН, Всемирная организация здравоохранения.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. За свой 25-летний стаж работы в Узбекистане Организация объединенных наций предоставила республике финансовые средства на реализацию различных проектов и программ в размере около 471 миллиона долларов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Такая финансовая поддержка выразилась в передаче передового опыта других стран в целях развития Узбекистана.

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«Система ООН в Узбекистане оказывает поддержку в достижении страны своих амбициозных и многозначительных задач. Мы оказывали содействие правительству в реализации программ развития страны с 1993 года. Сегодня, мы рады отметить более тесное сотрудничество между правительством Узбекистана и агентствами ООН в стране, осуществляемое в рамках глобальной повестки дня в области устойчивого развития и правительственной Стратегии действий», — отметила постоянный координатор ООН и постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Хелена Фрейзер.

Сотрудничая с национальными и международными партнерами по развитию, ООН в Узбекистане сохраняет приверженность оказанию дальнейшей поддержки правительству Узбекистана в достижении своих амбициозных целей, что обеспечит процветание и создаст достойные условия для всех граждан республики.

Сейчас в семейство ООН в Узбекистане входят Программа развития ООН (ПРООН), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА), Международная организация труда (МОТ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международная организация по миграции (МОМ) и Программа добровольцев ООН (ДООН).

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