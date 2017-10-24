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16:57 (мск), источник: ТАСС

На Всероссийский конкурс «Лидеры России» поступило уже 130 тыс. заявок

Подать заявку на участие в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, имеющий управленческий опыт.

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Всероссийский конкурс «Лидеры России» зарегистрировал 130-тысячную заявку на участие, сообщили во вторник в оргкомитете мероприятия.

«За половину срока, отведенного для сбора заявок на конкурс “Лидеры России”, поступило 130 тыс. обращений об участии», — отмечается в сообщении. Как отмечают в оргкомитете конкурса, наиболее активны представители Москвы и Московской области — от них получено почти 75% заявок из ЦФО (Центрального федерального округа). Из других регионов округа лидируют Воронежская и Белгородская области.

«Наиболее равномерное распределение заявок в Приволжском федеральном округе. Нижегородская область на первом месте — у нее 16%, далее Самарская область (14,5%) и Республика Татарстан (13,9%)», — отмечается в сообщении. В Северо-Западном округе 53,6% регистраций подано из Санкт-Петербурга, из Ленинградской области — 13,6%, на третьем месте по активности Калининградская область (6,3%).

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В Сибирском федеральном округе наиболее активна Новосибирская область — отсюда подано 22% заявок, затем идут Красноярский край (16,9%) и Иркутская область (13,4%). В Южном федеральном округе на первом месте Краснодарский край (39,8%), затем Ростовская область (24,8%) и Республика Крым и Севастополь (вместе 14,2%).

В Уральском федеральном округе распределение следующее: первое место у Свердловской области (37,2%), на втором месте — Челябинская область (26,1%), на третьем — Тюменская область. В Дальневосточном федеральном округе лидируют Приморский край (31,7%) и Хабаровский край (23,8%), Республика Саха (Якутия) набрала 12,3%. На Северном Кавказе с отрывом идет Ставропольский край (45,9%), за ним — Республика Дагестан (24,4%) и Кабардино-Балкарская Республика (9,7%).

«После того, как прием заявок на участие в конкурсе завершится, последует отборочная стадия — онлайн-тестирование, затем региональные полуфиналы и финал в Москве», — отмечается в сообщении. Базовые условия для подачи заявки: управленческий опыт от двух лет, возраст до 50 лет включительно и гражданство Российской Федерации. Прием заявок начался 11 октября и продлится до 6 ноября включительно.

О конкурсе

О старте конкурса объявил 11 октября первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Организатором выступает комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерву управленческих кадров, председателем которой является глава кремлевской администрации Антон Вайно. Непосредственный оператор проекта — Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом. Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения. Победителей ждет 1 год личных карьерных консультаций от топ- менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. Среди них — глава Администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, президент РСПП Александр Шохин, а также члены бюро правления РСПП: глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, генеральный директор розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий и другие.

Критерием оценки участников является уровень проявления ими управленческих компетенций и лидерских качеств при выполнении заданий конкурса. В ходе реализации проекта участники будут выполнять задания и проходить комплексную оценку компетенций. Как считают авторы проекта, конкурс может быть интересен не только тем, кто стремится сделать карьеру на государственной службе, но также является хорошим шансом повысить уровень знаний и использовать этот опыт в бизнес-проектах.

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