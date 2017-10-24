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16:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны ответило на обвинения вдовы погибшего в Сирии майора

Выплаты вдове погибшего в Сирии российского майора Сергея Бордова были произведены в полном объеме, заявили в пресс-службе Минобороны. В ведомстве пришли к выводу, что журналисты британского агентства Reuters, написавшие статью о бедствующей женщине, исказили слова героини ради клеветы.

Выплаты вдове погибшего в Сирии российского майора Сергея Бордова были произведены в полном объеме, заявили в пресс-службе Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Финансовые средства в соответствии с российским законодательством получены в равных долях и полном размере всеми близкими родственниками погибшего военнослужащего: вдовой, матерью военнослужащего и его троими детьми», — сказали в министерстве.

В Минобороны заверили, что информация из статьи британского агентства Reuters о бедствующей вдове Бордова была тщательно проверена, и в ведомстве пришли к выводу, что журналисты исказили слова женщины ради клеветы. «“Оперативность” отдельных российских СМИ, слепо цитирующих любые домыслы Reuters, густо разбавленные антироссийской пропагандой, без должной проверки и уточнения, вызывает лишь осуждение», — добавили в пресс-службе.

23 октября Reuters опубликовало статью о Виталине Бордовой, в которой в том числе приводятся высказывания самой героини. Автор материала Мария Цветкова пишет, что после гибели мужа в Сирии Бордова безуспешно добивается материальной поддержки от Минобороны, которая, по мнению женщины, полагается ей как вдове участника боевых действий. В статье также говорится, что героиня получила около 17 тысяч долларов (почти миллион рублей) — пятую часть компенсации, которую она разделила с ближайшими родственниками супруга.

По словам самой Бордовой, в поддержке в улучшении жилищных условий Минобороны ей отказало, поскольку чиновники не сочли ее нуждающейся. Однако, как утверждает женщина, работающая военным психологом, ее зарплата составляет 8,6 тысячи рублей, а жить ей приходится в Крыму в доме своих родителей вместе с дочерью от предыдущего брака.

Сергей Бордов погиб в Сирии в апреле этого года в результате нападения боевиков на гарнизон правительственных войск. Он был военным советником.

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