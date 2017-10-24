Наиля Сафаева возглавила 11-й арбитражный апелляционный суд

Источник: tatarstan.arbitr.ru

Тем же приказом президент назначил на должность председателя Кировского районного суда Самары Алексея Жаркова.

Напомним, до назначения Сафаева занимала должность заместителя председателя Арбитражного суда Татарстана. Наиля Сафаева оказалась единственным претендентом на кресло председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.

До перехода в Арбитражный суд Татарстана Наиля Сафаева работала судьей в самарском арбитраже. Тогда его председателем был Николай Новиков. В 2013 году он возглавил Арбитражный суд Татарстана, куда вслед за ним ушла и Сафаева.

Примечательно, что ранее сообщалось о желании Николая Новикова возглавить 11-й арбитраж, но в марте 2017 года ВККС рекомендовала его кандидатуру на должность председателя Арбитражного суда Москвы. В конце мая он занял этот пост.