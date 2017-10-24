Новый детский сад на 350 мест открылся в Волжском районе
Во вторник, 24 октября, в новом микрорайоне
Во вторник, 24 октября, в новом микрорайоне
Строительство дошкольного учреждения велось в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», сметная стоимость объекта составила более 325 млн рублей.
С «нулевого цикла» — с этапа подготовки документации — возведение детсада в статусе сенатора от Самарской области курировал Дмитрий Азаров. По его инициативе дошкольное учреждение было включено в профильную федеральную программу в августе 2015 года.
Этот вопрос решался на уровне руководства правительства РФ, было выпущено соответствующее постановление кабинета министров. Также при поддержке и активном участии Дмитрия Азарова была построена многополосная автомагистраль к
Детский сад построен на улице, которая носит имя генерального конструктора Государственного
Не только название, но и многое в новом дошкольном учреждении имеет «космический» масштаб. В этом лично убедился Дмитрий Азаров, которого с детским садом ознакомила заведующая «Янтарика» Светлана Еськова.
Просторные групповые помещения оснащены инновационным обучающим оборудованием, по последнему слову техники оборудован медицинский блок, в спортивном зале установлены детские тренажеры, в кабинете психолога — сенсорное оборудование. Гордость детсада — пищеблок. Здесь используется ресторанное оборудование вплоть до
«Здесь все создано для детей, — заверила Светлана Еськова. — Удобно и персоналу. Это дает нам возможность заниматься с детьми в любом направлении, развивать их. Уверена, в сотрудничестве с родителями наши дети вырастут творческими, гениальными людьми и будут нас удивлять своими достижениями».
В восторге от «Янтарика» — не только дети и воспитатели, но и родители. Главной достопримечательностью микрорайона назвала новый детсад жительница
«Мы заждались, пока садик откроют. Все родители очень рады», — не скрывает Гузель.
Ее дети пока адаптируются в новых коллективах, знакомятся с воспитателями, привыкают к распорядку дня и требованиям. Через несколько дней Арина и Арсений вместе с другими детьми станут полноправными хозяевами нового детского сада.
Дмитрий Азаров во время знакомства с «Янтариком» пообщался с воспитанниками, с педагогами, а также ознакомился с творчеством ребят из детских садов Волжского района, которые создали для нового детского сада различные экспозиции.
Появился в «Янтарике» и свой Космоград, где представлены поделки и рисунки на космическую тематику, а на стендах размещена информация об истории освоения космоса и аппаратах, созданных предприятиями авиакосмической отрасли Самарской области.
Дмитрий Азаров обратил внимание, что в Космограде не хватает модели реального космического аппарата. Он поручил врио министра образования и науки Владимиру Пылеву такой экспонат найти, также детский сад по инициативе Дмитрия Азарова дооснастят детскими энциклопедиями и книгами по космической тематике.
Поздравляя воспитателей, детей и родителей с важным для
Напомним, на встрече с общественностью по вопросам патриотического воспитания молодежи глава государства сказал: «Чувство патриотизма, система ценностей, нравственных ориентиров закладывается в человеке в детстве и юности. Здесь огромная роль принадлежит семье, обществу и, конечно, образовательной и культурной политике государства».
Глава региона подчеркнул: задачу обеспечить детей местами в дошкольных учреждениях также поставил президент РФ, поэтому современные, комфортабельные и уютные дошкольные учреждения появляются по всей стране.
«Чтобы дети с самого маленького возраста получали и образование, и воспитание не только в семье, а родители могли быть спокойны за своих детей, могли трудиться, внося свой вклад в развитие экономики, в развитие нашей великой Родины», — сказал Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул, что «Янтарик» соответствует высоким современным стандартам, а педагогический коллектив способен достойно воспитать будущее нашей страны.
«Я верю, что из этих детей вырастут замечательные люди. И тогда любые задачи, космической высоты задачи будут нам по плечу», — сказал Дмитрий Азаров.
После этих слов врио губернатора передал Светлане Еськовой символический ключ от детского сада и вручил подарок учреждению — синтезатор.