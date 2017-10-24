Новый детский сад на 350 мест открылся в Волжском районе

Источник: Volga News

Строительство дошкольного учреждения велось в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», сметная стоимость объекта составила более 325 млн рублей.

С «нулевого цикла» — с этапа подготовки документации — возведение детсада в статусе сенатора от Самарской области курировал Дмитрий Азаров. По его инициативе дошкольное учреждение было включено в профильную федеральную программу в августе 2015 года.

Этот вопрос решался на уровне руководства правительства РФ, было выпущено соответствующее постановление кабинета министров. Также при поддержке и активном участии Дмитрия Азарова была построена многополосная автомагистраль к Кошелев-парку — новому микрорайону, который возводится в Волжском районе недалеко от поселка Петра Дубрава.

Детский сад построен на улице, которая носит имя генерального конструктора Государственного научно-производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ — Прогресс» Дмитрия Ильича Козлова. Одним из главных его изобретений стал автоматический космический аппарат — спутник «Янтарь», который был впервые запущен на орбиту в 1974 году. С учетом этого обстоятельства было решено детский сад на улице Дмитрия Козлова назвать «Янтарик».

Не только название, но и многое в новом дошкольном учреждении имеет «космический» масштаб. В этом лично убедился Дмитрий Азаров, которого с детским садом ознакомила заведующая «Янтарика» Светлана Еськова.

«Янтарик», общая площадь которого около 6 тыс. кв. м, не имеет аналогов в регионе. Учреждение переменной этажности рассчитано на 350 детей от 2 до 7 лет. В детсаду создано шесть ясельных групп (до 3 лет) и 12 групп для детей от 3 до 7 лет.

Просторные групповые помещения оснащены инновационным обучающим оборудованием, по последнему слову техники оборудован медицинский блок, в спортивном зале установлены детские тренажеры, в кабинете психолога — сенсорное оборудование. Гордость детсада — пищеблок. Здесь используется ресторанное оборудование вплоть до лифтов-подъемников для доставки пищи на этажи. Во дворе детсада предусмотрены прогулочные и игровые зоны, беседки, качели, горки и другие малые архитектурные формы.

«Здесь все создано для детей, — заверила Светлана Еськова. — Удобно и персоналу. Это дает нам возможность заниматься с детьми в любом направлении, развивать их. Уверена, в сотрудничестве с родителями наши дети вырастут творческими, гениальными людьми и будут нас удивлять своими достижениями».

В восторге от «Янтарика» — не только дети и воспитатели, но и родители. Главной достопримечательностью микрорайона назвала новый детсад жительница Кошелев-парка Гузель Безрукова. Для нее очень важно, что дети пошли в один сад и их не приходилось возить в поселок Петра Дубрава или в Крутые Ключи.

«Мы заждались, пока садик откроют. Все родители очень рады», — не скрывает Гузель.

Ее дети пока адаптируются в новых коллективах, знакомятся с воспитателями, привыкают к распорядку дня и требованиям. Через несколько дней Арина и Арсений вместе с другими детьми станут полноправными хозяевами нового детского сада.

Дмитрий Азаров во время знакомства с «Янтариком» пообщался с воспитанниками, с педагогами, а также ознакомился с творчеством ребят из детских садов Волжского района, которые создали для нового детского сада различные экспозиции.

Появился в «Янтарике» и свой Космоград, где представлены поделки и рисунки на космическую тематику, а на стендах размещена информация об истории освоения космоса и аппаратах, созданных предприятиями авиакосмической отрасли Самарской области.

Дмитрий Азаров обратил внимание, что в Космограде не хватает модели реального космического аппарата. Он поручил врио министра образования и науки Владимиру Пылеву такой экспонат найти, также детский сад по инициативе Дмитрия Азарова дооснастят детскими энциклопедиями и книгами по космической тематике.

Поздравляя воспитателей, детей и родителей с важным для Кошелев-парка событием, глава региона отметил, что огромное внимание воспитанию подрастающего поколение уделяется сегодня президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, на встрече с общественностью по вопросам патриотического воспитания молодежи глава государства сказал: «Чувство патриотизма, система ценностей, нравственных ориентиров закладывается в человеке в детстве и юности. Здесь огромная роль принадлежит семье, обществу и, конечно, образовательной и культурной политике государства».

Глава региона подчеркнул: задачу обеспечить детей местами в дошкольных учреждениях также поставил президент РФ, поэтому современные, комфортабельные и уютные дошкольные учреждения появляются по всей стране.

«Чтобы дети с самого маленького возраста получали и образование, и воспитание не только в семье, а родители могли быть спокойны за своих детей, могли трудиться, внося свой вклад в развитие экономики, в развитие нашей великой Родины», — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что «Янтарик» соответствует высоким современным стандартам, а педагогический коллектив способен достойно воспитать будущее нашей страны.

«Я верю, что из этих детей вырастут замечательные люди. И тогда любые задачи, космической высоты задачи будут нам по плечу», — сказал Дмитрий Азаров.