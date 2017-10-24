Макей — Financial Times: Беларусь не хочет зависеть ни от Брюсселя, ни от Москвы

Источник: Ежедневник.by

«Мы всего лишь хотим проводить подлинно независимую политику», — сказал министр.

Макей отметил, что из-за мирового финансового кризиса Беларусь стремится выстраивать торгово-экономические отношения со многими странами — в том числе с ЕС.

Как отметил глава МИД, Евросоюз — второй по важности торговый партнер для Беларуси. Министр обратил внимание на тот факт, что за последние 13 лет товарооборот между Беларусью и ЕС вырос в три раза, а белорусский экспорт в ЕС — в два с половиной.

Владимир Макей также выразил готовность обсуждать с европейскими партнерами любые «чувствительные» вопросы — в том числе и смертную казнь, отметив важность поступательного и эволюционного подхода к тем или иным трансформациям.

«Очевидно, что невозможно “заснуть” в тоталитарном Советском Союзе и “проснуться” в стопроцентно демократическом государстве. Это нереально», — констатировал он.

В свою очередь глава МИД не стал отрицать тот факт, что Россия остается основным стратегическим партнером Беларуси, но он указал на стремление Беларуси снизить зависимость от России, в том числе за счет диверсификации экспорта.

А опасения, которые высказывались в связи с прошедшими учениями «Запад-2017», он назвал «абсолютно искусственной» шумихой.