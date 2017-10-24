Воронин: Необходимо «вымести» всю примэрию, а не только Киртоакэ (ВИДЕО)
ПКРМ твердо выступает за отставку столичного примара Дорина Киртоакэ и призывает жителей принять активное участие в референдуме, намеченном на 19 ноября, сообщает Noi.md.
ПКРМ твердо выступает за отставку столичного примара Дорина Киртоакэ и призывает жителей принять активное участие в референдуме, намеченном на 19 ноября, сообщает Noi.md.
Об этом заявил сегодня лидер коммунистов Владимир Воронин.
«Мне неудобно говорить столько неприятных слов об этом генеральном примаре. Неужели избиратели не видели с первых лет, что он ни на что не годен? К сожалению, такова наша политическая культура в Молдове. Но три раза проголосовать за того, кто ничего не знает, ни на что не способен?», — сказал возмущенно Воронин.
Политик заявил также, что Дорин Киртоакэ и его команда давно должны были уйти в отставку и ответить перед законом за совершенные преступления.
«Если бы он был хоть немного адекватен, он давно должен был подать в отставку, посмотреть в зеркало, понять, кто он такой и что собой представляет, провести ревизию — что он сделал за все эти годы, как разрушил Кишинев. Даже те, кто бомбил в 1945 Дрезден, не так сильно разрушили город, как он сделал это с Кишиневом. Нужно взять веник и вымести всю примэрию. Это рассадник, инкубатор коррупции, мафии, людей, которые ни на что не способны», — заключил Воронин.