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16:57 (мск), источник: Noi.md

Воронин: Необходимо «вымести» всю примэрию, а не только Киртоакэ (ВИДЕО)

ПКРМ твердо выступает за отставку столичного примара Дорина Киртоакэ и призывает жителей принять активное участие в референдуме, намеченном на 19 ноября, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Об этом заявил сегодня лидер коммунистов Владимир Воронин.

«Мне неудобно говорить столько неприятных слов об этом генеральном примаре. Неужели избиратели не видели с первых лет, что он ни на что не годен? К сожалению, такова наша политическая культура в Молдове. Но три раза проголосовать за того, кто ничего не знает, ни на что не способен?», — сказал возмущенно Воронин.

Политик заявил также, что Дорин Киртоакэ и его команда давно должны были уйти в отставку и ответить перед законом за совершенные преступления.

«Если бы он был хоть немного адекватен, он давно должен был подать в отставку, посмотреть в зеркало, понять, кто он такой и что собой представляет, провести ревизию — что он сделал за все эти годы, как разрушил Кишинев. Даже те, кто бомбил в 1945 Дрезден, не так сильно разрушили город, как он сделал это с Кишиневом. Нужно взять веник и вымести всю примэрию. Это рассадник, инкубатор коррупции, мафии, людей, которые ни на что не способны», — заключил Воронин.

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