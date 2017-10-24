Стурза обещает «революцию» в Министерстве обороны

Он отметил, что «намерен видеть стакан наполовину полным, и надеется, что в будущем не будет больше ситуаций, когда Конституция страны будет нарушена».
«Вступая в эту должность, мне хочется, чтобы Республика Молдова превратилась из потребителя безопасности в ее поставщика. Я особенно рассчитываю на улучшение международного сотрудничества с иностранными партнерами, которому ранее был нанесен ущерб из-за блокады в Министерстве обороны и неучастия контингента Национальной армии в некоторых зарубежных мероприятиях и миссиях», — подчеркнул Стурза.
По его словам, «очень важно, чтобы армия не была втянута в политические игры, потому что это может ее ослабить.
«Я знаю, какие проблемы меня ждут. Национальная армия нуждается в модернизации, в комплектации контингентом и его обучении, в обеспечении оборудованием и вооружением. Еще одна проблема связана с профессионализацией армии, и к этому вопросу я вернусь позже с подробностями, потому что потребуются некоторые оценки воздействия. Улучшение социальных условий военнослужащих, безусловно, будет моим приоритетом. Верховным главнокомандующим армии является народ, а долг военных — служить родине и ее гражданам», — заявил новый министр обороны.