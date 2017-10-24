Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Средиземноморская диета не продлевает жизнь
"Тепла не ждем": синоптики назвали дату прихода снежного покрова
Порошенко увидел «свет в конце тоннеля» в конфликте в Донбассе
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
8В Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
12Какой была Аляска, когда ее продавали
16:57 (мск), источник: Noi.md

Стурза обещает «революцию» в Министерстве обороны

«То, как я был назначен на эту должность, и способ разрешения кризиса в Министерстве обороны являются абсолютной премьерой для Республики Молдова», — так новый министр обороны Евгений Стурза начал свое выступление после своего назначения, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

Он отметил, что «намерен видеть стакан наполовину полным, и надеется, что в будущем не будет больше ситуаций, когда Конституция страны будет нарушена».

«Вступая в эту должность, мне хочется, чтобы Республика Молдова превратилась из потребителя безопасности в ее поставщика. Я особенно рассчитываю на улучшение международного сотрудничества с иностранными партнерами, которому ранее был нанесен ущерб из-за блокады в Министерстве обороны и неучастия контингента Национальной армии в некоторых зарубежных мероприятиях и миссиях», — подчеркнул Стурза.

По его словам, «очень важно, чтобы армия не была втянута в политические игры, потому что это может ее ослабить.

«Я знаю, какие проблемы меня ждут. Национальная армия нуждается в модернизации, в комплектации контингентом и его обучении, в обеспечении оборудованием и вооружением. Еще одна проблема связана с профессионализацией армии, и к этому вопросу я вернусь позже с подробностями, потому что потребуются некоторые оценки воздействия. Улучшение социальных условий военнослужащих, безусловно, будет моим приоритетом. Верховным главнокомандующим армии является народ, а долг военных — служить родине и ее гражданам», — заявил новый министр обороны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
ПКРМ готовится отметить 100-летие Великого Октября
Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак
Минобороны ответило на обвинения вдовы погибшего в Сирии майора
Хакеры потребовали от «Интерфакса» выкуп в биткоинах
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в армии
На конкурс «Лидеры России» поступило уже 130 тысяч заявок
Киркорова вновь обвинили в плагиате
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Назван самый пересматриваемый фильм За картину, занявшую первую строчку рейтинга, проголосовали более 8000 зрителей
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь