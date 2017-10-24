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18:23 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Владимир Путин разобрался с криптовалютой

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на регулирование криптовалютной отрасли, а также новых цифровых технологий. Кроме того, финансовые власти должны будут представить предложения по созданию на базе ЦБ «регуляторной песочницы» для апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Поручения Владимира Путина, касающиеся регулирования новых финансовых технологий (в том числе и криптовалютной отрасли) опубликованы сегодня на официальном сайте Кремля. Согласно им, правительство РФ совместно с Банком России должны будут до 1 июля 2018 года обеспечить внесение в законодательство изменений, которые позволят регулировать ICO (Initial Coin Offering — публичное привлечение средств, в том числе и в криптовалютах, путем размещения токенов). Причем в тексте поручения указывается, что нормы регулирования ICO должны быть аналогичны нормам, действующим в отношении первичного размещения ценных бумаг (IPO).

«Здесь мы идем уже апробированным в международной практике путем. Так действовали, например, в США: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что любое размещение цифровых активов должно подчиняться законодательству о ценных бумагах», — говорит президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

По словам сооснователя криптобанка Wirex Павла Матвеева, вероятно, что криптовалюта в законодательстве получит определение цифрового актива, приравненного, скорее, к акциям, чем к средствам платежа. «В этом случае логичным выглядит регулирование краудсейла как IPO, возможно, с некоторыми отличительными чертами, свойственными крипторынку. Принципы KYC\AML необходимо применять для повышения прозрачности отрасли», — считает он. При этом, напоминает господин Припачкин, ICO предполагает более широкое использование токена — он не всегда является аналогом ценной бумаги, а зачастую может иметь статус цифрового актива или обязательств предоставления неких услуг или сервисов. «Поэтому ICO серьезно удешевляет процесс привлечения средств и ускоряет его. ICO снимает целый ряд барьеров между деньгами инвесторов и эмитентами, и, конечно, будет служить дальнейшему развитию экономики», — заключает он.

По словам президента РАКИБ, новые правила игры ускорят закономерный процесс развития нового рынка — очистят его от спекулятивных и мошеннических проектов и откроют дорогу серьезным проектам и крупным компаниям. «То, что Россия не запрещает проведение ICO, а пытается в ускоренном порядке принять правила игры, говорит о том, что власти видят в ICO больше возможностей, чем угроз», — резюмирует господин Матвеев.

Помимо этого финансовые власти должны будут определить статус цифровых финансовых технологий, таких, как «технология распределенных реестров», «цифровой аккредитив», «цифровая закладная», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт». При этом необходимо исходить из «обязательности рубля в качестве единственного платежного средства в России».

Таким образом, судьба частных криптовалют в России предрешена: они останутся вне легального поля.

«Отсутствие признания криптовалюты в качестве платежного средства вряд ли скажется на индустрии в целом, так как проектов, проводящих ICO в отечественной юрисдикции, практически нет, а собственники блокчейн-проектов стараются в основном дистанцироваться от России. В долгосрочной перспективе этот шаг, конечно, должен привести к позитивным сдвигам», — говорит господин Матвеев. По словам господина Припачкина, стремление привести индустрию к легальному, безопасному, регулируемому состоянию и даст возможность России получить статус нового международного финансового центра. «Сейчас здесь создается мир новой экономики, новых финансов, и это наш шанс создать площадку нового типа», — считает Юрий Припачкин.

Возможно, криптовалютная отрасль в России будет изучаться в рамках «регуляторных песочниц». Об этом ранее говорил замминистра экономического развития Савва Шипов. Правительство РФ и Банк России также получили президентское поручение создать на базе ЦБ такую структуру для «апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг».

Regulatory sandboxes («регуляторные песочницы») — набор правил, который позволяет инновационным компаниям тестировать свои продукты и услуги в ограниченной среде, без риска нарушить финансовое законодательство.

Свои предложения относительно такой площадки финансовые власти должны будут представить до 20 декабря 2017 года.

Кроме того, президент поручил правительству и ЦБ установить требования к майнингу — организации и осуществлению производства цифровых активов на базе технологии распределенных реестров. Речь идет, в частности, о регистрации юрлиц, осуществляющих майнинг, а также об определении порядка налогообложения этой деятельности.

Мария Сарычева

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