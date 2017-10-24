Алиханов передал цветы и вино журналистке, которой ответил «по кочану»

Источник: РИА Новости

«Пришел помощник губернатора Денис Калиновский. Принес цветы и брют. Сказал, что от губернатора, и что Антон Андреевич приносит извинения. После того как Денис ушел, девочки в редакции сказали, что букет очень красивый. И что он мотивирует их на то, чтобы ходить на брифинги и задавать губернатору неудобные вопросы (ну, чтобы потом такой букет подарили)», — написала журналистка Оксана Майтакова на своей странице в Facebook.

В пятницу Алиханов ответил «по кочану» на вопрос журналистки, почему региональное правительство не планирует восстанавливать компенсации расходов на детский сад, которые были отменены в конце 2016 года. Затем он пояснил, что многие получатели социальных выплат в них не нуждаются. Тема вызвала интерес местных и федеральных СМИ.