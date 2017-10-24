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17:03 (мск), источник: РИА Новости

Алиханов передал цветы и вино журналистке, которой ответил «по кочану»

КАЛИНИНГРАД, 24 окт — РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов передал через своего помощника букет цветов и вино журналистке, которой на одном из брифингов, отвечая на вопрос, почему не планируется восстанавливать компенсации расходов на детский сад, сказал «по кочану».

Источник: РИА Новости

«Пришел помощник губернатора Денис Калиновский. Принес цветы и брют. Сказал, что от губернатора, и что Антон Андреевич приносит извинения. После того как Денис ушел, девочки в редакции сказали, что букет очень красивый. И что он мотивирует их на то, чтобы ходить на брифинги и задавать губернатору неудобные вопросы (ну, чтобы потом такой букет подарили)», — написала журналистка Оксана Майтакова на своей странице в Facebook.

В пятницу Алиханов ответил «по кочану» на вопрос журналистки, почему региональное правительство не планирует восстанавливать компенсации расходов на детский сад, которые были отменены в конце 2016 года. Затем он пояснил, что многие получатели социальных выплат в них не нуждаются. Тема вызвала интерес местных и федеральных СМИ.

Позже глава министерства соцполитики региона Анжелика Майстер пояснила, что при формировании бюджета на 2018 год финансирование мер финансовой поддержки граждан, в том числе и семей с детьми, осталось на прежнем уровне, изменился только порядок начисления двух социальных выплат: при рождении ребенка и компенсации за детский сад. К ним стал применяться критерий нуждаемости. При компенсации части платы за детский сад критерий нуждаемости составляет один прожиточный минимум.

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 Алиханов передал цветы и вино журналистке, которой ответил 'по кочану'
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