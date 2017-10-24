Приднестровский конфликт докатился до ПАСЕ

Источник: Noi.md

С одной стороны, премьер Павел Филип использовал трибуну ООН, чтобы попросить помощи в выводе российских войск и создании «многонациональной гражданской миссии с международным мандатом», с другой — президент Игорь Додон обнародовал детали двухэтапного плана по урегулированию приднестровского конфликта.

Глава государства продвигает идею федерализации Молдовы, однако она не находит достаточной поддержки ни на правом, ни на левом берегу Днестра.

Эксперты считают, что большинству политиков выгодно искусственное нагнетание обстановки вокруг Приднестровья. Это позволяет продемонстрировать коллективному Западу, на чьей стороне в конфликте между США и Россией они находятся.

25 лет вялотекущего диалога

Приднестровье, 60% жителей которого, согласно официальным статистическим данным, составляют русские и украинцы, в 1992 г. стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Ситуация вокруг «ПМР» часто характеризуется как замороженный конфликт. На сегодня независимость Приднестровья признали только два частично признанных и одно непризнанное государство постсоветского пространства, которые, как и «ПМР», являются зонами замороженных конфликтов — Южная Осетия, Абхазия и Нагорно-Карабахская республика. Все государства — члены ООН признают территорию Приднестровья частью РМ. В разное время «ПМР» заявляла о желании вступить в СНГ, Евразийский экономический союз и другие структуры постсоветских стран. Практических последствий эти заявления не имели. Как и намерение войти в состав Российской Федерации. По результатам непризнанного международным сообществом референдума, проведенного в 2006 г., более 97% жителей Приднестровья высказались за независимость региона и последующее присоединение к России. Спустя 10 лет, проведенного в 2006 г., лидер «ПМР» издал указ о реализации итогов этого референдума и приведении местного законодательства в соответствие с российским. Россия, по крайней мере официально, дистанцируется от этих процессов. Тем не менее еще в 2004 г. Европейский суд по правам человека пришел к выводу о том, что Приднестровье находится «под эффективной властью или, по меньшей мере, под решающим влиянием Российской Федерации» и продолжает существовать в силу российской военной, экономической и политической поддержки. На территории «ПМР» находится миротворческий контингент вооруженных сил России, созданный в 1995 г. на базе 14-й армии и участвовавшей в вооруженном конфликте 1992 г. Безопасность в зоне конфликта также обеспечивают миротворцы Молдовы, Приднестровья и военные наблюдатели от Украины. Руководит миротворческими силами Объединенная контрольная комиссия (ОКК). На протяжении последних 25 лет ведется вялотекущий диалог по разрешению приднестровского конфликта. Отношения между его сторонами остаются напряженными. Пятисторонний формат переговорного процесса, проведенного в 2006 г., предусматривает, что Молдова и Приднестровье являются сторонами в конфликте, и что его разрешение должно быть достигнуто на основе взаимосогласованных решений между ними. Миссия ОБСЕ, Россия и Украина наделены статусом посредников. Россия и Украина дополнительно получили статус стран-гарантов соглашений, которые предполагалось достигнуть в переговорном процессе. В 2005 г. к этому процессу присоединились ЕС и США в качестве наблюдателей, так появился формат «5+2». По сути, на протяжении более 20 лет в рамках пятистороннего формата переговорного процесса не было достигнуто ни одного соглашения, которое можно было бы считать продвижением к объединению страны. В ходе многочисленных переговоров при участии посредников и наблюдателей достигнуть компромисса по поводу статуса Приднестровья не удалось. В частности, провалились идеи урегулирования приднестровского вопроса путем образования федерации (2002 г.) и «ассиметричной федерации» (2003 г.), а также посредством «меморандума Козака» (2003 г.) и «плана Ющенко» (2005 г.). Впоследствии процесс мирного урегулирования вошел в состояние застоя. Россия и Запад, несмотря на декларируемую готовность к взаимодействию в переговорном формате «5+2» и общий интерес к решению конфликта, демонстрируют разные видения путей достижения компромисса.

Много теории, мало практических мер

О сложностях в поиске компромисса говорят и члены делегации Совета Европы во главе с комиссаром по правам человека Нильсом Муйжниексом, которые в октябре посетили Молдову. Еврокомиссар побывал в Приднестровье, где провел встречи с тираспольскими лидерами, выслушав целый ряд жалоб на нарушение Молдовой прав жителей региона. По словам местных чиновников, молдавские власти применяют целый комплекс односторонних ограничительных мер против Приднестровья, прежде всего в области свободы передвижения граждан и автотранспорта, свободы внешнеэкономической деятельности, академической мобильности, а также политически мотивированного уголовного преследования приднестровцев в РМ. Молдавская сторона на встречах с делегацией Совета Европы высказала свои претензии к тираспольской администрации. Это, в основном, проблемы функционирования в регионе молдавских школ с преподаванием на латинице, ограничения доступа молдавских фермеров из Дубоссарского района к своим сельскохозяйственным угодьям за автотрассой Тирасполь — Рыбница, искусственные барьеры на пути свободного передвижения людей и грузов в населенных пунктах восточных районов страны, защита и гарантирование прав религиозных меньшинств в приднестровском регионе и т. д. На осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге прошла сессия на тему «замороженных конфликтов» в Европе, включившая в себя обзор ситуации в Приднестровье. Лейтмотивом этих дискуссий стало то обстоятельство, что приднестровский конфликт не является только проблемой Молдовы, он ставит под угрозу безопасность всего европейского региона, так как является источником различных видов трафика. Европейские эксперты в то же время признают, что предпринято много мер теоретического и меньше практического характера. Мероприятие состоялось под патронатом председателя фракции Демократической партии Мариана Лупу. По его словам, существование приднестровского конфликта приводит к нарушению основных прав граждан с обоих берегов Днестра, а реальная демократизация региона возможна лишь после вывода российских войск и демилитаризации этой территории. Лупу отмечает, что конфликт следует решить посредством политического и гражданского диалога, и никак не путем применения силы. Говоря о политическом урегулировании приднестровского конфликта, он считает, что решением может стать предоставление приднестровскому региону расширенной автономии в рамках Молдовы. В сентябре 2017 г. премьер Павел Филип в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН высказался за преобразование нынешней миротворческой операции с участием Молдовы, Приднестровья, России и наблюдателей Украины, «в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом» и попросил ООН помочь вывести российские войска из Приднестровья. Ранее, по случаю 25-летия ввода российских миротворческих сил на территорию «ПМР», Парламент Молдовы адресовал РФ аналогичное требование. Однако предложение молдавского правительства не было включено в повестку дня нынешней сессии. Эксперты объясняют это обстоятельство тем, что Генеральная ассамблея ООН не принимает резолюций по таким вопросам. Их рассмотрение относится к компетенции Совета безопасности ООН, в который входят Россия и Китай, способные заблокировать эту инициативу.

«План Додона»

У президента РМ Игоря Додона — свой план по разрешению приднестровского конфликта, достижение этой цели он называет одной из приоритетных задач. Глава государства намерен объединить страну, сделав Приднестровье субъектом федерации. «Другие варианты, на наш взгляд, нереальны. Если мы не запустим проект федерализации в течение последующих пяти-семи лет, то дальше будет либо конфедерация, либо мы окончательно потеряем Приднестровье», — считает Додон. Он намерен попытаться убедить Запад и Восток сесть за стол переговоров по этому вопросу, потому что «им выгодно в международном плане показать историю успеха переговорного процесса в Молдове». «Состоялась встреча с г-ном Красносельским — такого не было восемь лет, была возобновлена работа ОКК, упрощено пересечение границы, принят пакет из восьми понятных действий. Мы настояли на выработке единой позиции Кишинева по отношению к приднестровской проблеме. Уже было три заседания, рассмотрен пакет мер, который соответствует запросам формата “5+2”, договорились, что нужно выпустить парламентскую политическую декларацию, создать проект “4+4”. Постараемся найти комфортные для всех решения», — рассказал президент на прямой линии с гражданами. Урегулирование приднестровского конфликта, по словам главы государства, разделяется на два этапа. «Есть план по решению текущих вопросов — мы разработали и дали предложения по решению проблем с номерами для автотранспорта, потому что есть риски, что украинцы заблокируют. Мы дали предложения по решению проблем фиксированной связи, признанию дипломов вузов из Приднестровья. Надеюсь, что эти вопросы будут решены в ближайшие недели», — заявил Додон на недавней встрече в Сочи с Президентом РФ Владимиром Путиным. К среднесрочным и долгосрочным планам, связанным с политическим урегулированием, по словам молдавского президента, можно будет вернуться в будущем году, после парламентских выборов, поскольку «пока действует нынешний состав парламента, сделать это невозможно». По его мнению, в стране появится промолдавский парламент, который будет настроен на решение этой очень важной проблемы. Игорь Додон даже называет ожидаемый срок объединения — 2019-й год. В то же время он признает, что процесс может затянуться на длительный период. «Важно договориться с Левым берегом создать общую страну. Это очень непросто. Разные поколения, разные системы государственного управления, разные налоговые системы. Это не год работы и не два», — говорит президент. По его мнению, решить приднестровский конфликт и интегрировать приднестровцев в Молдову поможет смешанная избирательная система, которая даст им возможность участвовать в политической жизни. «Если будет внедрена эта система, Приднестровье получит пять-шесть депутатских мандатов. У них будет своя фракция в парламенте. Только так мы сможем объединить страну», — считает Игорь Додон.

По пути федерализации?

Между тем некоторые эксперты высказывают мнение, что команда президента недооценивает сложности, которые могут возникнуть в этом процессе. В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом. В частности, в январе президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский отверг предложение Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о восстановлении единой страны. «У нас в 2006 г. народ высказался за независимость Приднестровья с последующим вхождением его в состав России. Наш народ определился», — заявил он. С другой стороны, идею независимости региона не поддерживает никто из сторон, участвующих в переговорах в формате «5+2». Включая и российские власти, которые неоднократно высказывались об урегулировании конфликта с точки зрения территориальной целостности Молдовы. «Со своей стороны будем делать все необходимое для урегулирования приднестровского конфликта, будем выступать, безусловно, гарантами тех договоренностей, которые могут и должны в конце концов появиться для того, чтобы эту проблему решить раз и навсегда окончательно в интересах всех людей, которые на этой территории проживают», — заявил Владимир Путин 10 октября на встрече с Игорем Додоном. В то же время никто, кроме команды главы государства и представителей Партии социалистов, не употребляет термин «федерация», рассматривая возможности приднестровского урегулирования. Многие политики, как в Молдове, так и за рубежом, считают, что путь федерализации Республики Молдова неприемлем. Противники этого сценария считают, что страна может лишиться перспектив развития, при этом будет спровоцирован серьезный внутренний конфликт, поскольку многие граждане и политические силы не примут такую модель. Так или иначе большинству политиков выгодно искусственное нагнетание обстановки вокруг Приднестровья, поскольку это позволяет продемонстрировать коллективному Западу, на чьей стороне в конфликте между США и Россией они находятся.