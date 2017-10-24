Заседание муниципального совета не состоялось из-за отсутствия кворума
Кишиневский муниципальный совет так и не утвердил председателя Окружного избирательного совета и не назначил членов участковых избирательных бюро. Заседание КМС не состоялось
Кишиневский муниципальный совет так и не утвердил председателя Окружного избирательного совета и не назначил членов участковых избирательных бюро. Заседание КМС не состоялось
В зале присутствовали только муниципальные советники от Партии социалистов.
«Если этот вопрос не будет обсужден в КМС, его рассмотрит Окружной избирательный совет. Членов участковых избирательных бюро определит Местный окружной совет», — заявил и.о. секретаря КМС Адриан Талмач.
«Мы не принимали участия в заседании, чтобы у них не было возможности назначить своих людей в участковые избирательные бюро, сделать их пристрастными, представленными только одной партией. Это противоречит Избирательному кодексу», — сообщил советник ЛП Ион Чебан.
До референдума по вопросу об отставке мэра столицы Дорина Киртоакэ осталось меньше месяца, однако не все жители муниципия занют о проведении плебисцита.
«Конечно, знаю. Будем выбирать новое руководство страны. Кого выберут люди, ьрудно сказать».
Немало в столице и таких, кто уверен: референдум не состоится.
«В ноябре пройдет так называемый референдум Додона. Он хочет взять мэрию под свой контроль. Полагаю, что люди с ясным умом не пойдут на этот референдум».
Референдум по вопросу об отставке Дорина Киртоакэ назначен на 19 ноября. В муниципии Кишинев откроют 307 участков для голосования.