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17:58 (мск), источник: Publika.md

Заседание муниципального совета не состоялось из-за отсутствия кворума

Кишиневский муниципальный совет так и не утвердил председателя Окружного избирательного совета и не назначил членов участковых избирательных бюро. Заседание КМС не состоялось из-за отсутствия кворума.

Источник: Publika.md

В зале присутствовали только муниципальные советники от Партии социалистов.

«Если этот вопрос не будет обсужден в КМС, его рассмотрит Окружной избирательный совет. Членов участковых избирательных бюро определит Местный окружной совет», — заявил и.о. секретаря КМС Адриан Талмач.

Советники-либералы бойкотировали заседание. Свое решение они объяснили нежеланием участвовать в незаконных действиях социалистов.

«Мы не принимали участия в заседании, чтобы у них не было возможности назначить своих людей в участковые избирательные бюро, сделать их пристрастными, представленными только одной партией. Это противоречит Избирательному кодексу», — сообщил советник ЛП Ион Чебан.

До референдума по вопросу об отставке мэра столицы Дорина Киртоакэ осталось меньше месяца, однако не все жители муниципия занют о проведении плебисцита.

«Конечно, знаю. Будем выбирать новое руководство страны. Кого выберут люди, ьрудно сказать».

Немало в столице и таких, кто уверен: референдум не состоится.

«В ноябре пройдет так называемый референдум Додона. Он хочет взять мэрию под свой контроль. Полагаю, что люди с ясным умом не пойдут на этот референдум».

Референдум по вопросу об отставке Дорина Киртоакэ назначен на 19 ноября. В муниципии Кишинев откроют 307 участков для голосования.

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