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18:05 (мск), источник: ИА REGNUM

В ГП РФ направлена просьба проверить законность строительства на Байкале

Речь идет о строительстве ряда крупных объектов на первой линии озера Байкал в районе поселка Листвянка.

Источник: РИА "Новости"

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям (фракция «Единая Россия») Николай Николаев направил запросы на имя Генпрокурора РФ Юрия Чайки и главе управления Росприроднадзора по Иркутской области Оксане Курек с просьбой проверить законность строительства, которое массово ведется в поселке Листвянка в непосредственной близости от Байкала.

По словам парламентария, поводом для запросов послужило направленное ему в сентябре обращение жителей Листвянки, обеспокоенных этим строительством. Так, некоторые объекты возводятся там, где до воды менее 15 метров.

«Заявители отмечают, что массовая продажа и застройка участков происходят вдоль береговой линии, в черте водоохранной зоны», — пояснил Николаев, добавив, что жители высказывают опасения по поводу возможного загрязнения окружающей среды из-за отсутствия септиков и канализации.

В запросе на имя Генпрокурора РФ отдельно отмечается, что «вызывают подозрения лица, являющиеся владельцами участков, на которых ведется массовое строительство». Заявители, обратившиеся к Николаю Николаеву, указывают на то, что формально данные участки принадлежат гражданам РФ, а неформально — гражданам Китая.

«Жители Листвянки опасаются, что потом здесь будут нелегальные китайские гостиницы. Как правило, они оформляются в качестве частных домов. Если вы придете и спросите, можно ли здесь поселиться, вам, скорее всего, откажут: это же частный дом, здесь принимают только своих «гостей», — подчеркнул Николай Николаев.

В связи с этим парламентарий просит Генеральную прокуратуру РФ и региональный Росприроднадзор провести проверку содержащихся в обращении сведений и при наличии оснований для реагирования принять необходимые меры для их устранения.

Напомним, в сентябре текущего года жители Листвянки обратились к региональным и местным властям, общественникам и парламентарию с просьбой разобраться с экологическими угрозами, появившимися в результате строительства ряда крупных объектов на первой линии озера Байкал. В первую очередь люди обеспокоены отсутствием подключения зданий к канализационным системам.

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