В ноябре Узбекистан посетит губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В ноябре этого года Ташкент с визитом планирует посетить губернатор
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В ноябре этого года Ташкент с визитом планирует посетить губернатор
Собеседник не уточнил точную дату визита и не назвал программу запланированных в рамках него встреч. По его словам, кроме этого до конца года на уровне регионов ожидается еще целый ряд двусторонних визитов.
«В настоящее время торгпредством ведется подготовка к проведению в
При этом он подчеркнул, что очень важно перевести все эти контакты в практическое русло и увязать их с внешнеэкономическими интересами российских регионов.
В целом, по его мнению, развитие и укрепление связей на межрегиональном уровне безусловно является одним из основных приоритетов
«Одним из факторов, способствующих динамическому росту объемов торговли является интенсификация взаимодействия руководителей российских регионов и областей Узбекистана. Так, до подписания в апреле этого года вышеназванного соглашения последним визитом в Узбекистан был приезд в 2011 году губернатора Тамбова, то есть 6 лет назад. Для сравнения, только в этом году состоялся уже обмен восемью делегациями, возглавляемыми руководителями регионов двух стран, а до конца этого года планируется осуществить еще пять», — заметил представитель российской организации.
По последним данным, в целом с узбекскими хозяйствующими субъектами в