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19:46 (мск), источник: Sputnik

В ноябре Узбекистан посетит губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В ноябре этого года Ташкент с визитом планирует посетить губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан источник в Торговом представительстве РФ в Узбекистане.

Источник: Sputnik

Собеседник не уточнил точную дату визита и не назвал программу запланированных в рамках него встреч. По его словам, кроме этого до конца года на уровне регионов ожидается еще целый ряд двусторонних визитов.

«В настоящее время торгпредством ведется подготовка к проведению в октябре-ноябре ряда официальных визитов бизнес-миссий в рамках деловых мероприятий. Так, в этот период планируется проведение культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга под руководством губернатора Полтавченко, дней Челябинской области в Республике Узбекистан, визитов руководства субъектов Российской Федерации — Башкортостана, Оренбургской области, Алтайского края, а также бизнес-миссии российских предприятий Калининградской, Омской, Владимирской, Орловской, Ярославской и других областей», — поделился собеседник.

При этом он подчеркнул, что очень важно перевести все эти контакты в практическое русло и увязать их с внешнеэкономическими интересами российских регионов.

В целом, по его мнению, развитие и укрепление связей на межрегиональном уровне безусловно является одним из основных приоритетов российско-узбекских отношений. В настоящее время взаимодействие узбекских и российских регионов основывается на Соглашении между правительством России и Узбекистана о содействии межрегионального сотрудничества от 5 апреля 2017 года, которое было подписано в рамках визита президента Мирзиёева в Россию.

«Одним из факторов, способствующих динамическому росту объемов торговли является интенсификация взаимодействия руководителей российских регионов и областей Узбекистана. Так, до подписания в апреле этого года вышеназванного соглашения последним визитом в Узбекистан был приезд в 2011 году губернатора Тамбова, то есть 6 лет назад. Для сравнения, только в этом году состоялся уже обмен восемью делегациями, возглавляемыми руководителями регионов двух стран, а до конца этого года планируется осуществить еще пять», — заметил представитель российской организации.

По последним данным, в целом с узбекскими хозяйствующими субъектами в январе-июле 2017 года взаимодействовали 72 субъекта Российской Федерации. Результатом этой работы стал рост товарооборота между Узбекистаном и Россией на 20,9% или до 1,8 миллиардов долларов.

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