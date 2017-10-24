Беларусь не готовит соглашение об ассоциации с ЕС

Источник: Sputnik.by

Руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси дал программное интервью одному из ведущих американских изданий, в котором высказался о стремлении республики быть независимой ото всех «центров силы», о возможном расширении безвизового режима с 80 государствами и по другим темам.

Один из ключевых вопросов интервью — сотрудничество Беларуси и Евросоюза. Сейчас стороны строят свои взаимоотношения на основе договоров 1989 года. Стороны хотят разработать новое соглашение.

Нет, это не соглашение об ассоциации, как это было в случае с Грузией, Молдовой и Украиной. Это стандартное соглашение, которое заключается между ЕС и странами, не являющимися его членами, целью которого является развитие сотрудничества во всех сферах. Владимир Макей

Сейчас стороны, по словам главы МИД, работают над «приоритетами партнерства» до 2020 года. «Это те шаги, которые сейчас предпринимаются, но, как я уже сказал, нужно двигаться дальше, и мы готовы обсуждать это с нашими европейскими партнерами», — добавил министр.