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18:29 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь не готовит соглашение об ассоциации с ЕС

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Беларусь не готовит с Евросоюзом соглашение об ассоциации, как это было с Грузией, Молдовой и Украиной, заявил в интервью изданию Financial Times министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Источник: Sputnik.by

Руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси дал программное интервью одному из ведущих американских изданий, в котором высказался о стремлении республики быть независимой ото всех «центров силы», о возможном расширении безвизового режима с 80 государствами и по другим темам.

Один из ключевых вопросов интервью — сотрудничество Беларуси и Евросоюза. Сейчас стороны строят свои взаимоотношения на основе договоров 1989 года. Стороны хотят разработать новое соглашение.

Нет, это не соглашение об ассоциации, как это было в случае с Грузией, Молдовой и Украиной. Это стандартное соглашение, которое заключается между ЕС и странами, не являющимися его членами, целью которого является развитие сотрудничества во всех сферах.
Владимир Макей

Сейчас стороны, по словам главы МИД, работают над «приоритетами партнерства» до 2020 года. «Это те шаги, которые сейчас предпринимаются, но, как я уже сказал, нужно двигаться дальше, и мы готовы обсуждать это с нашими европейскими партнерами», — добавил министр.

Раньше подобное соглашение, отметил Макей, было невозможно из-за санкций Евросоюза. Сейчас, после снятия санкций, условия для сотрудничества более благоприятные. Впрочем, обозначать конкретные даты подписания соглашения на данном этапе глава МИД не стал.

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