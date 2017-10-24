США приостановили на полгода действие санкций для ряда компаний Белоруссии
ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. США продлили во вторник режим приостановки санкций в отношении ряда компаний из Белоруссии, сообщает американское министерство финансов.
ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. США продлили во вторник режим приостановки санкций в отношении ряда компаний из Белоруссии, сообщает американское министерство финансов.
В сообщении указывается, что данное решение в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим», включая ее филиал в США, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Полоцк Стекловолокно», «Нафтан» и «Лакокраска» будет действовать до 30 апреля 2018 года, «если не будет отозвано или не будет принято другое решение».
Отмечается, что «все граждане США, вовлеченные в прямые или косвенные транзакции с указанными структурами на сумму свыше 50 тысяч долларов, должны уведомить об этом госдепартамент США не позднее, чем через 30 дней после осуществления сделки.
Предыдущее послабление действовало с 28 апреля 2017 года. Изначально санкции были введены США в 2006 году против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в «нарушении прав человека» и «подрыве демократических институтов».